Самарец устроил разбой на похоронах и спрятался от полиции под кроватью

В Самаре полицейские задержали 26-летнего мужчину, устроившего разбой на похоронах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре 78-летняя женщина обратилась в полицию из-за бытового конфликта, произошедшего во время похорон на ул. Комсомольской. По словам женщины, несколько минут назад сожитель родственницы угрожал ей ножом, пять раз ударил кулаком в лицо и похитил трехстворчатую икону.
Скрыться злоумышленник не успел — правоохранители нашли его под кроватью в том же доме. Мужчина даже попытался оказать сопротивление, но в итоге все равно поехал в отдел полиции. При обыске у него дома нашли пять ножей и три клинка от ножей.
Ранее задержанный уже был судим за кражи, разбой, причинение вреда здоровью, убийство и угрозу убийством. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело и отправили под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.