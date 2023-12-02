16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Бастрыкин потребовал от регионального СУ СК доклад по делу о покусанном собаками ребенке На оператора Самарского мукомольного завода возбуждено уголовное дело Экс-директора Тольяттинского пансионата для ветеранов труда будут судить за растрату и злоупотребление полномочиями Дело о драке мигранта-водителя с пассажиром автобуса в Самаре перешло под контроль СК РФ Дело о сожжении заживо в ритуальном салоне отправили в суд

Преступления Происшествия

Самарец устроил разбой на похоронах и спрятался от полиции под кроватью

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские задержали 26-летнего мужчину, устроившего разбой на похоронах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре 78-летняя женщина обратилась в полицию из-за бытового конфликта, произошедшего во время похорон на ул. Комсомольской. По словам женщины, несколько минут назад сожитель родственницы угрожал ей ножом, пять раз ударил кулаком в лицо и похитил трехстворчатую икону.

Скрыться злоумышленник не успел — правоохранители нашли его под кроватью в том же доме. Мужчина даже попытался оказать сопротивление, но в итоге все равно поехал в отдел полиции. При обыске у него дома нашли пять ножей и три клинка от ножей.

Ранее задержанный уже был судим за кражи, разбой, причинение вреда здоровью, убийство и угрозу убийством. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело и отправили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31