Самарец устроил разбой на похоронах и спрятался от полиции под кроватью

В Самаре полицейские задержали 26-летнего мужчину, устроившего разбой на похоронах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре 78-летняя женщина обратилась в полицию из-за бытового конфликта, произошедшего во время похорон на ул. Комсомольской. По словам женщины, несколько минут назад сожитель родственницы угрожал ей ножом, пять раз ударил кулаком в лицо и похитил трехстворчатую икону.

Скрыться злоумышленник не успел — правоохранители нашли его под кроватью в том же доме. Мужчина даже попытался оказать сопротивление, но в итоге все равно поехал в отдел полиции. При обыске у него дома нашли пять ножей и три клинка от ножей.

Ранее задержанный уже был судим за кражи, разбой, причинение вреда здоровью, убийство и угрозу убийством. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело и отправили под стражу.