"Крылья Советов" обошли "Сочи" - 2:0

В субботу, 2 декабря, в Сочи футболисты "Крылья Советов" в 18 туре РПЛ сыграли с местной командой.
Самарцы открыли счет на 71 минуте, в второй забили в результате пенальти. Итоговый счет — 2:0.
Таким образом, "Крылья Советов" в восьмой раз из восьми игр обыграли "Сочи".
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве со "Спартаком" 9 декабря.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?