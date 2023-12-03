ФК "Акрон" покинули старшие тренеры

Старшие тренеры "Акрона" Михаил Семенов и Шалва Керашвили прекращают работу в тольяттинской команде. Клуб расторг контракты со специалистами по соглашению сторон.

Семенов и Керашвили вошли в тренерский штаб команды в сентябре прошлого года вместе с Евгением Калешиным, сообщает t.me/tlt_official.

Напомним, что ранее о своем уходе из клуба заявил главный тренер Евгений Калешин. Матч с "Аланией" стал для него последним у руля команды. Под руководством Калешина клуб провел 57 матчей, в которых одержал 28 побед, 19 раз сыграл вничью и в десяти играх потерпел поражение.