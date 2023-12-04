Из-за многокилометровой пробки в снегопад под Сызранью возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за многокилометровой пробки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, с 21 по 23 ноября из-за снега на сызранской обводной дороге оказались заблокированы более 300 автомобилей.
После этого прокурор Сызранского района проверил исполнение ГКП СО "АСАДО" законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что снег не убирали надлежащим образом. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.