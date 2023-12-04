Из-за многокилометровой пробки в снегопад под Сызранью возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за многокилометровой пробки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, с 21 по 23 ноября из-за снега на сызранской обводной дороге оказались заблокированы более 300 автомобилей.

После этого прокурор Сызранского района проверил исполнение ГКП СО "АСАДО" законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что снег не убирали надлежащим образом. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").