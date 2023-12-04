Мужчину из Самарской области обвиняют в незаконном предоставлении жилья и работы мигрантам

В Кинельский районный суд отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с февраля по 11 сентября 2023 г. мужчина предоставил шести иностранцам жилье в с. Павловка и работу. При этом он не оформлял мигрантам документы.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.