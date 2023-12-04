Мужчину из Самарской области обвиняют в незаконном предоставлении жилья и работы мигрантам

В Кинельский районный суд отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с февраля по 11 сентября 2023 г. мужчина предоставил шести иностранцам жилье в с. Павловка и работу. При этом он не оформлял мигрантам документы.