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Строительство Строительство и недвижимость

Стало известно, кто спроектирует баскетбольный комплекс в Промышленном районе Самары

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который выполнит проект баскетбольного спортивного комплекса в Промышленном районе. Комплекс планируют расположить в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.

На торги заявились семь участников, победителем стало ООО "Куйбышевский промстройпроект". Компания предложила выполнить подряд за 8,9 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 9,9 млн рублей.

Согласно технической документации, работы нужно выполнить в течение 10 месяцев с момента заключения контракта.

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