Стало известно, кто спроектирует баскетбольный комплекс в Промышленном районе Самары

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который выполнит проект баскетбольного спортивного комплекса в Промышленном районе. Комплекс планируют расположить в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.
На торги заявились семь участников, победителем стало ООО "Куйбышевский промстройпроект". Компания предложила выполнить подряд за 8,9 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 9,9 млн рублей.
Согласно технической документации, работы нужно выполнить в течение 10 месяцев с момента заключения контракта.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?