Стало известно, кто спроектирует баскетбольный комплекс в Промышленном районе Самары

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Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который выполнит проект баскетбольного спортивного комплекса в Промышленном районе. Комплекс планируют расположить в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.