Братоубийца из Тольятти получил шесть лет колонии

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Он поссорился с братом из-за аморального поведения последнего и напал на него с кухонным ножом. Потерпевший получил два удара в грудь и скончался.
Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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