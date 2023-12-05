Братоубийца из Тольятти получил шесть лет колонии

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Он поссорился с братом из-за аморального поведения последнего и напал на него с кухонным ножом. Потерпевший получил два удара в грудь и скончался.

Тольяттинца приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.