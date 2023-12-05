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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает клиентов поучаствовать в розыгрыше призов

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" запустил акцию "В Новый год — без долгов!" и приглашает своих клиентов — физических лиц участвовать в ней.

Для этого нужно до 31 декабря 2023 года оплатить текущие начисления и долги при их наличии и внести рекомендованный платеж за декабрь. До 24 января 2024 года "ЭнергосбыТ Плюс" определит с помощью генератора случайных чисел победителей среди клиентов, выполнивших условия. Они получат призы от компании.

Также клиентам, которые погасили долги, компания спишет пени, если они не были взысканы по решению суда.

"Ежегодно в новогодней акции принимает участие все большее число наших клиентов. Уверен, и в этом году свою удачу испытают жители региона, которые прежде не решались на выполнение простых условий акции. Мы, в свою очередь, определим ряд счастливчиков, которые получат приятный бонус от энергетиков", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.

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