Губернские депутаты продолжают вести уроки законотворчества для самарских школьников

Депутаты Самарской губернской думы совместно с молодыми коллегами из общественного молодежного парламента при региональном заксобрании продолжают проводить встречи со школьниками и студентами в преддверии 30-летия Конституции Российской Федерации.

6 декабря в рамках большого образовательного проекта "Детские парламентские чтения" с учащимися 7-го класса лицея авиационного профиля № 135 парламентский урок провели первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова и заместитель председателя общественного молодежного парламента Анастасия Романова.

Напомним, 30 ноября об истории главного закона страны с учениками самарской школы № 81 беседовал председатель областного парламента Геннадий Котельников.

Сегодня Марина Антимонова рассказала ребятам, как рождаются новые законы, как проходит законотворческий процесс, о том, как важно знать свои права и обязанности, чтобы вырасти законопослушным гражданином и истинным патриотом своей страны.

"Цикл наших встреч со школьниками, с подростками, с молодежью в этом году посвящен 30-летию Конституции Российской Федерации. При этом мы не просто рассказываем о главном законе нашей страны, но и объясняем ребятам сам процесс законотворческой деятельности. На наш взгляд, это очень важно, чтобы молодежь была политически грамотной, знала российское законодательство, чтобы юные самарцы понимали, как создаются законы, как в них можно вносить изменения, как с ними работать. Возможно, кто-то из тех школьников, с кем мы встретились сегодня, в будущем проявит себя и станет членом общественного молодежного парламента или захочет стать законодателем и будет баллотироваться в представительный орган", - выразила уверенность первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова.