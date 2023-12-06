Губернские депутаты продолжают вести уроки законотворчества для самарских школьников

Депутаты Самарской губернской думы совместно с молодыми коллегами из общественного молодежного парламента при региональном заксобрании продолжают проводить встречи со школьниками и студентами в преддверии 30-летия Конституции Российской Федерации.
6 декабря в рамках большого образовательного проекта "Детские парламентские чтения" с учащимися 7-го класса лицея авиационного профиля № 135 парламентский урок провели первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова и заместитель председателя общественного молодежного парламента Анастасия Романова.
Напомним, 30 ноября об истории главного закона страны с учениками самарской школы № 81 беседовал председатель областного парламента Геннадий Котельников.
Сегодня Марина Антимонова рассказала ребятам, как рождаются новые законы, как проходит законотворческий процесс, о том, как важно знать свои права и обязанности, чтобы вырасти законопослушным гражданином и истинным патриотом своей страны.
"Цикл наших встреч со школьниками, с подростками, с молодежью в этом году посвящен 30-летию Конституции Российской Федерации. При этом мы не просто рассказываем о главном законе нашей страны, но и объясняем ребятам сам процесс законотворческой деятельности. На наш взгляд, это очень важно, чтобы молодежь была политически грамотной, знала российское законодательство, чтобы юные самарцы понимали, как создаются законы, как в них можно вносить изменения, как с ними работать. Возможно, кто-то из тех школьников, с кем мы встретились сегодня, в будущем проявит себя и станет членом общественного молодежного парламента или захочет стать законодателем и будет баллотироваться в представительный орган", - выразила уверенность первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.