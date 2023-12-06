"Т Плюс" провела урок безопасности для учеников самарской школы №49

Компания "Т Плюс" организовала урок безопасности для учащихся 2-х классов общеобразовательной школы №49 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

В гости к школьникам пришел сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и участвовали в эстафете. Основная цель урока — рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.

"Ответственность взрослых научить детей правилам поведения в городской среде, сформировать понимание об опасностях, с которыми можно столкнуться за пределами дома и школы. На наших занятиях ребята узнают много полезной информации, в том числе как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

С начала 2023 года тематические уроки самарских энергетиков посетили более 400 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Все участники увлекательных занятий получили полезные подарки — комиксы, красочные расписания и другие сувениры с советами по безопасному поведению и рациональному потреблению ресурсов.