"Т Плюс" провела урок безопасности для учеников самарской школы №49

Компания "Т Плюс" организовала урок безопасности для учащихся 2-х классов общеобразовательной школы №49 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
В гости к школьникам пришел сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и участвовали в эстафете. Основная цель урока — рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.
"Ответственность взрослых научить детей правилам поведения в городской среде, сформировать понимание об опасностях, с которыми можно столкнуться за пределами дома и школы. На наших занятиях ребята узнают много полезной информации, в том числе как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
С начала 2023 года тематические уроки самарских энергетиков посетили более 400 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Все участники увлекательных занятий получили полезные подарки — комиксы, красочные расписания и другие сувениры с советами по безопасному поведению и рациональному потреблению ресурсов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!