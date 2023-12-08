Стало известно, кого назначили на пост главного тренера "Акрона"

Главным тренером ФК "Акрон" стал Заурбек Тедеев, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Заурбек Эдуардович выступал на позиции полузащитника и на протяжении всей игровой карьеры представлял клубы Северной Осетии. Тренерский путь Тедеева начался в родной футбольной школе "Спартак-Алания". В 2008 году он был назначен главным тренером владикавказского "Автодора", в дальнейшем тренировал "Беслан-ФАЮР", "Аланию-Д" и казахстанский "Атырау".

42-летний специалист дважды находился у руля владикавказской "Алании" — в 2015 году и в прошлом сезоне 2022/23, в котором возглавляемые им "барсы" на протяжении долгого времени претендовали на место в зоне прямого выхода в элиту российского футбола, показывали яркую атакующую игру.

В 2019 году Заурбек Тедеев перебрался в Ростов-на-Дону, где прошел через все ступени ФК "Ростов", начиная от должности руководителя программы развития молодежного футбола ростовчан до работы с основной командой в РПЛ в сезоне 2021/22. В сентябре 2021 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ростова", а затем занимал позицию старшего тренера в штабе Валерий Карпина.

"Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной", — прокомментировал назначение специалиста генеральный директор ФК "Акрон" Алексей Власов.

Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время.