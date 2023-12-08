16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, кого назначили на пост главного тренера "Акрона" ФК "Акрон" покинули старшие тренеры "Крылья Советов" обошли "Сочи" - 2:0 После игры с "Крыльями" дисквалифицированы тренер и один игрок "Локомотива" Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин уходит с поста

Футбол Спорт

Стало известно, кого назначили на пост главного тренера "Акрона"

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главным тренером ФК "Акрон" стал Заурбек Тедеев, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Заурбек Эдуардович выступал на позиции полузащитника и на протяжении всей игровой карьеры представлял клубы Северной Осетии. Тренерский путь Тедеева начался в родной футбольной школе "Спартак-Алания". В 2008 году он был назначен главным тренером владикавказского "Автодора", в дальнейшем тренировал "Беслан-ФАЮР", "Аланию-Д" и казахстанский "Атырау".

42-летний специалист дважды находился у руля владикавказской "Алании" — в 2015 году и в прошлом сезоне 2022/23, в котором возглавляемые им "барсы" на протяжении долгого времени претендовали на место в зоне прямого выхода в элиту российского футбола, показывали яркую атакующую игру.

В 2019 году Заурбек Тедеев перебрался в Ростов-на-Дону, где прошел через все ступени ФК "Ростов", начиная от должности руководителя программы развития молодежного футбола ростовчан до работы с основной командой в РПЛ в сезоне 2021/22. В сентябре 2021 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ростова", а затем занимал позицию старшего тренера в штабе Валерий Карпина.

"Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной", — прокомментировал назначение специалиста генеральный директор ФК "Акрон" Алексей Власов.

Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31