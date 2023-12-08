В Самарской области сотрудник УК обокрал работодателя

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Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор сотруднику управляющей компании, которого обвиняли в хищении с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.