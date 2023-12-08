В Самарской области сотрудник УК обокрал работодателя

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор сотруднику управляющей компании, которого обвиняли в хищении с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мастер ООО "Управляющая компания Похвистневского района" украл материалы и инструменты, которые использовали при ремонте домов. Нанесенный организации ущерб составил 45 тыс. рублей.
Во время следствия у мужчины изъяли часть похищенного — бензиновый триммер стоимостью 9,5 тыс. рублей.
В итоге суд назначил мужчине штраф 100 тыс. руб. и взыскал ущерб — 35,9 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...