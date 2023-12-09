СМИ: Николай Рассказов не сыграет за "Крылья Советов" против "Спартака"

Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" в Москве, пишет "Спорт-Экспресс".

Футболист пропустил подготовку к игре, и вряд ли окажется в заявке команды.

Воспитанник московского "Спартака" Рассказов перешел в "Крылья Советов" в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России 16 матчей за "Крылья Советов", забил два гола, сделал четыре результативные передачи.