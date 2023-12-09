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Футбол Спорт

СМИ: Николай Рассказов не сыграет за "Крылья Советов" против "Спартака"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" в Москве, пишет "Спорт-Экспресс".

Футболист пропустил подготовку к игре, и вряд ли окажется в заявке команды.

Воспитанник московского "Спартака" Рассказов перешел в "Крылья Советов" в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России 16 матчей за "Крылья Советов", забил два гола, сделал четыре результативные передачи.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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