СМИ: Николай Рассказов не сыграет за "Крылья Советов" против "Спартака"

Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со "Спартаком" в Москве, пишет "Спорт-Экспресс".
Футболист пропустил подготовку к игре, и вряд ли окажется в заявке команды.
Воспитанник московского "Спартака" Рассказов перешел в "Крылья Советов" в качестве свободного агента в начале этого года.
25-летний защитник провел в чемпионате России 16 матчей за "Крылья Советов", забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?