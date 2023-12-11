Галерея "Заварка" анонсировала программу на вторую половину декабря

Музей-галерея "Заварка" представил анонс мероприятий второй половины декабря.

15 декабря, в пятницу, завершает работу выставка "Прокудин-Горский. Типы России" (12+). Следующий проект будет посвящен деревянной скульптуре и откроется 24 декабря. На время реэкспозиции команда "Заварки" подготовила серию мероприятий.

— 16 декабря, в 12:00, пройдет второй мастер-класс для детей из цикла "Новогодний городок" (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Речь пройдет о зимних забавах и играх — катание на санках, лыжах или коньках, рисование на заледенелом стекле и снежных ангелах. В практической части каждый ребенок сделает "снежный шар" с зимним пейзажем в технике витража. Для работы участникам понадобится собственная фотография в полный рост. Вход на мероприятие — 250 руб. (билет действует на одного ребенка и одного сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

— 17 декабря, в 11:00, этнограф Ирина Маслова проведет детский мастер-класс "Тепло дерева" (6+). Сначала пройдет небольшая игровая экскурсия, которая посвящена роли дерева в народной культуре. Дети узнают, из каких деревьев строили дома и какие интересные ритуалы сопровождали этот процесс, с какими деревянными игрушками играли дети больше 100 лет назад и как украшали деревянные предметы наши предки. Затем каждый самостоятельно распишет небольшой деревянный домик традиционными орнаментами. Вход на мероприятие — 250 руб. (билет действует на одного ребенка и одного сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 13:00 пройдет обзорная экскурсия (6+) Олега Баулина по дому Маштакова. Посетители познакомятся с одним из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, который построен в 1900 г. по проекту архитектора Александра Щербачева, и узнают историю его первого владельца. Вход на мероприятие — 150 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В 14:00 состоится открытие выставки "Места" (6+) в рамках проекта "Энциклопедия самарских улиц". В нем описаны все улицы Самары — от многокилометровых шоссе до переулков длиной в несколько десятков метров. Организатор выставки и автор проекта — Анастасия Кнор. В экспозиции представят 17 информационных стендов о знаковых для города улицах. Два из них посвящены малоизвестным топонимам, названным в честь известных людей, и улицам с необычными названиями.

На открытии выступит краевед и журналист Андрей Артемов с предновогодней лекцией "Самара в годы Дракона" (0+). Посетители узнают о 12 знаковых для Самары событиях, которые произошли в годы Дракона с 1868 по 2000 г., и смогут поучаствовать в розыгрыше сувениров от интернет-журнала "Другой город". Подробности и условия участия в акции — на сайте. Вход свободный.

— 18 декабря, в 14:00, в рамках выставки "Места" (6+) пройдет презентация двухтомника "Энциклопедия самарских улиц" (6+) и показ фильма "Места и мнения" (6+). В нем самарские ученые, историки и краеведы (Владимир Емец, Глеб Алексушин, Михаил Перепелкин и Андрей Олех) рассказывают о трех главных периодах в топонимии Самары. В фильме эксперты отвечают на следующие вопросы: по какому принципу называли улицы города, когда происходило наименование или переименование и насколько это было обосновано, по какому принципу дают имена улицам и площадям сегодня. После кинопоказа автор проекта и редактор книги "Энциклопедия самарских улиц" Анастасия Кнор расскажет, как родилась идея проекта, а краевед и журналист Андрей Артемов поделится своим мнением по поводу топонимии Самары и любимых улиц города. Вход свободный.

— 23 декабря, в 12:00, пройдет третий мастер-класс для детей из цикла "Новогодний городок" (6+). Он будет посвящен рождественским сказкам. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети сделают небольшой кукольный театр из картона. Вход на мероприятие — 250 руб. (билет действует на одного ребенка и одного сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 18:00 пройдет чайная церемония "Традиции рождественского чаепития" (12+). Культуролог и эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова расскажет, о чем говорили за декабрьским чайным столом в самарских гостиных 100 лет назад, почему украшения для елки предпочитали делать своими руками и как чайное застолье помогало правильно подготовиться к Рождеству. Гости познакомятся с видами чая, традиционными для рождественской поры, способами их заваривания и подачи, а также узнают рецепты домашних чайных угощений. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

На мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.