В Самаре уголовное дело скандальной клиники "Александрия" вернули из суда прокурору

В Ленинском районном суде уголовное дело о "врачебной ОПС" через шесть лет после его возбуждения завершилось возвращением дела прокурору.

Напомним, в 2017 г. самарские правоохранители отчитались за разоблачение мошенников, действовавших под вывеской медицинской компании. Руководство фирмы "Александрия" отправилось в следственный изолятор, а следователи на несколько лет погрязли в расследовании их деятельности.

В результате уголовное дело с 29 обвиняемыми в 2022 г. отправили в Октябрьский районный суд. Оттуда его переслали по подсудности в Ленинский райсуд. Здесь выяснилось, что подсудимые не имели возможности ознакомиться с обвинениями, так как обвинительное заключение по делу состояло из 56 томов, которые нужно было выдать каждому. При невозможности распечатать этот документ на бумаге правоохранители передали обвинительное заключение обвиняемым на цифровых носителях в виде электронных "читалок". Но и такая форма ознакомления с информацией оказалась для большинства фигурантов технически недоступной, так как "читалки" были самого низкого качества, а мелкий шрифт нечитаем. В результате суд решил вернуть все дело прокурору, для решения возникшей проблемы.

"Создан тревожный прецедент, когда вместе с руководством, к которому у следствия есть вопросы, под суд отправляют весь трудовой коллектив, — считает адвокат Александра Карномазова. — Люди приходили устраиваться в легальную организацию, зарегистрированную государством в установленном законом порядке. Получали оговоренную зарплату, ни о каких дополнительных выгодах даже не мечтали. И вот на протяжении шести лет им внушают, что они не просто мошенники, а целая банда мошенников. Конечно, любая организация основана на началах субординации и координации. Но делать на этом основании, что это ОПС — смешно. Смешно и опасно. А если в следующий раз речь пойдет о крупном предприятии?"