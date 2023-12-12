Уважение к Конституции России необходимо формировать со школьного возраста

11 декабря заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин провёл парламентский урок для школьников села Георгиевка Кинельского района.
Новая встреча продолжила цикл таких занятий, приуроченных к знаменательной дате - 30-летию Конституции Российской Федерации.
Школьники посетили музей областного парламента, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, увидели редкие экспонаты и документы, узнали новые факты о подвиге куйбышевцев в военные годы. Ребята побывали в залах заседаний, где проходят мероприятия думы, и даже сами смогли оказаться на депутатском месте.
Александр Живайкин подробно рассказал школьникам о ежедневной деятельности парламентариев, о кропотливой работе над законопроектами. Он особенно подчеркнул: "Все законы, которые принимаются депутатами, соответствуют и развивают положения Основного закона нашей страны - Конституции Российской Федерации. 12 декабря 2023 года исполняется ровно 30 лет со дня ее принятия".
В ходе общения ребята попросили Александра Живайкина рассказать о его поездках в зону СВО. По словам зампредседателя думы, с самого начала специальной военной операции депутатский корпус оказывает нашим военнослужащим необходимую помощь. Школьники узнали, как происходит сбор и отправка гуманитарных грузов, как организована правовая поддержка участников СВО, как депутаты сами неоднократно отправлялись "за ленточку", чтобы поддержать бойцов и узнать, чем еще можно помочь.
Школьники, в свою очередь, передали свечи для освещения землянок на линии фронта. Александр Живайкин пообещал доставить посылку на передовую со следующей гуманитарной миссией. Ребята отметили, что для них очень важны и полезны встречи, когда можно обсудить такие важные и взрослые темы.
Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин прокомментировал: "Я считаю, что уважение к нашему Основному закону - Конституции России - необходимо формировать со школьного возраста. Этому способствуют и личные примеры, и такие экскурсии в областной парламент.
Сегодня я пообщался с замечательными ребятами. Многие из них - волонтеры и уже сейчас активно помогают взрослым, стараются стать достойными гражданами нашей страны. Я уверен, что сегодняшний парламентский урок надолго останется в их памяти".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.