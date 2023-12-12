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Общество

Уважение к Конституции России необходимо формировать со школьного возраста

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 декабря заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин провёл парламентский урок для школьников села Георгиевка Кинельского района.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Новая встреча продолжила цикл таких занятий, приуроченных к знаменательной дате - 30-летию Конституции Российской Федерации.

Школьники посетили музей областного парламента, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, увидели редкие экспонаты и документы, узнали новые факты о подвиге куйбышевцев в военные годы. Ребята побывали в залах заседаний, где проходят мероприятия думы, и даже сами смогли оказаться на депутатском месте.

Александр Живайкин подробно рассказал школьникам о ежедневной деятельности парламентариев, о кропотливой работе над законопроектами. Он особенно подчеркнул: "Все законы, которые принимаются депутатами, соответствуют и развивают положения Основного закона нашей страны - Конституции Российской Федерации. 12 декабря 2023 года исполняется ровно 30 лет со дня ее принятия".

В ходе общения ребята попросили Александра Живайкина рассказать о его поездках в зону СВО. По словам зампредседателя думы, с самого начала специальной военной операции депутатский корпус оказывает нашим военнослужащим необходимую помощь. Школьники узнали, как происходит сбор и отправка гуманитарных грузов, как организована правовая поддержка участников СВО, как депутаты сами неоднократно отправлялись "за ленточку", чтобы поддержать бойцов и узнать, чем еще можно помочь.

Школьники, в свою очередь, передали свечи для освещения землянок на линии фронта. Александр Живайкин пообещал доставить посылку на передовую со следующей гуманитарной миссией. Ребята отметили, что для них очень важны и полезны встречи, когда можно обсудить такие важные и взрослые темы.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин прокомментировал: "Я считаю, что уважение к нашему Основному закону - Конституции России - необходимо формировать со школьного возраста. Этому способствуют и личные примеры, и такие экскурсии в областной парламент.

Сегодня я пообщался с замечательными ребятами. Многие из них - волонтеры и уже сейчас активно помогают взрослым, стараются стать достойными гражданами нашей страны. Я уверен, что сегодняшний парламентский урок надолго останется в их памяти".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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