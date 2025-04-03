В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ

В СК России начался всероссийский семинар-совещание "Современные медиа и ведомственные ориентиры". На мероприятие прибыли сотрудники СК России из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ, а в качестве гостей и экспертов выступили представители администрации президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK.

Мероприятие проводится для того, чтобы выработать новые фундаментальные подходы к управлению информацией в условиях современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна. На подразделения СКР во всех регионах возложены серьезные задачи, а оперативное и квалифицированное информирование об их выполнении способствует поддержанию стабильности в обществе.

За время существования СК России в его системе выстроена четкая вертикаль — центральный аппарат ведомства координирует работу региональных подразделений, анализируя то, как освещение конкретного происшествия или расследования в регионе может повлиять на восприятие работы ведомства в целом. С учетом этих задач и была спланирована программа мероприятия.

Семинар-совещание открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Львовна Петренко. Обращаясь к присутствующим сотрудникам СКР, она отметила: "Вы — проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача — быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором".

Вместе с тем С. Л. Петренко констатировала, что современные тенденции в медийном пространстве, вызовы нашего времени диктуют насущную необходимость новых подходов к деятельности пресс-служб.

"Председателем СК России перед нами поставлена задача — создать действенную, четко работающую систему взаимодействия между нашим ведомством и обществом", — добавила она.

Важной задачей сотрудников пресс-служб в регионах по-прежнему является тщательный мониторинг информационного пространства. Необходимо слышать людей, которые сообщают о фактах нарушений закона, и своевременно реагировать.

В ходе последующего общения с приглашенными спикерами и экспертами удалось затронуть многие интересующие вопросы. В беседе с заместителем начальника управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям А. В. Шушеровым участники семинара обсудили координацию работы между государственными органами, а также пути борьбы с таким опасным явлением, как дипфейки.

Директор Департамента информации и печати МИД России М. В. Захарова озвучила участникам мероприятия принципы и подходы, позволяющие объективно показать работу ведомства. Отвечая на вопросы аудитории, она рассказала о совместной с СК России работе по противодействию попыткам западных политиков переиначить факты, касающиеся Великой Отечественной войны.

Дискуссия с представителями СМИ позволила выработать ряд инновационных решений при подготовке видеоматериалов и взаимодействии с редакциями правовых программ телевидения. В этом блоке семинара выступали заместитель директора дирекции общественно-правового вещания "Телекомпании НТВ" И. Куницын, заместитель генерального директора МИЦ "Известия" М. Е. Фролов и военный корреспондент НТВ А. С. Ивлиев.

С вице-президентом по коммуникациям интернет-холдинга "VK" А. А. Меркутовым сотрудники пресс-служб СКР обсудили современные тенденции и способы распространения информации в социальных сетях.

С учетом темы семинара на мероприятие был приглашен генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" В. Г. Табак. Участники узнали от него актуальную информацию об эффективных способах общения государства с обществом, о новых проектах и методах, а также возможностях определения фейков.

Сотрудники СК России, ответственные за взаимодействие со СМИ, поблагодарили спикеров за полезную информацию и отметили, что полученные сведения помогут повысить эффективность их работы.