В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ

В СК России начался всероссийский семинар-совещание "Современные медиа и ведомственные ориентиры". На мероприятие прибыли сотрудники СК России из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ, а в качестве гостей и экспертов выступили представители администрации президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK.
Мероприятие проводится для того, чтобы выработать новые фундаментальные подходы к управлению информацией в условиях современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна. На подразделения СКР во всех регионах возложены серьезные задачи, а оперативное и квалифицированное информирование об их выполнении способствует поддержанию стабильности в обществе.
За время существования СК России в его системе выстроена четкая вертикаль — центральный аппарат ведомства координирует работу региональных подразделений, анализируя то, как освещение конкретного происшествия или расследования в регионе может повлиять на восприятие работы ведомства в целом. С учетом этих задач и была спланирована программа мероприятия.
Семинар-совещание открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Львовна Петренко. Обращаясь к присутствующим сотрудникам СКР, она отметила: "Вы — проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача — быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором".
Вместе с тем С. Л. Петренко констатировала, что современные тенденции в медийном пространстве, вызовы нашего времени диктуют насущную необходимость новых подходов к деятельности пресс-служб.
"Председателем СК России перед нами поставлена задача — создать действенную, четко работающую систему взаимодействия между нашим ведомством и обществом", — добавила она.
Важной задачей сотрудников пресс-служб в регионах по-прежнему является тщательный мониторинг информационного пространства. Необходимо слышать людей, которые сообщают о фактах нарушений закона, и своевременно реагировать.
В ходе последующего общения с приглашенными спикерами и экспертами удалось затронуть многие интересующие вопросы. В беседе с заместителем начальника управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям А. В. Шушеровым участники семинара обсудили координацию работы между государственными органами, а также пути борьбы с таким опасным явлением, как дипфейки.
Директор Департамента информации и печати МИД России М. В. Захарова озвучила участникам мероприятия принципы и подходы, позволяющие объективно показать работу ведомства. Отвечая на вопросы аудитории, она рассказала о совместной с СК России работе по противодействию попыткам западных политиков переиначить факты, касающиеся Великой Отечественной войны.
Дискуссия с представителями СМИ позволила выработать ряд инновационных решений при подготовке видеоматериалов и взаимодействии с редакциями правовых программ телевидения. В этом блоке семинара выступали заместитель директора дирекции общественно-правового вещания "Телекомпании НТВ" И. Куницын, заместитель генерального директора МИЦ "Известия" М. Е. Фролов и военный корреспондент НТВ А. С. Ивлиев.
С вице-президентом по коммуникациям интернет-холдинга "VK" А. А. Меркутовым сотрудники пресс-служб СКР обсудили современные тенденции и способы распространения информации в социальных сетях.
С учетом темы семинара на мероприятие был приглашен генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" В. Г. Табак. Участники узнали от него актуальную информацию об эффективных способах общения государства с обществом, о новых проектах и методах, а также возможностях определения фейков.
Сотрудники СК России, ответственные за взаимодействие со СМИ, поблагодарили спикеров за полезную информацию и отметили, что полученные сведения помогут повысить эффективность их работы.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой