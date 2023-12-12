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Суды Происшествия

Шестой кассационный суд отказал защите по делу об "убийстве спицей"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре Шестой кассационный суд не удовлетворил жалобы защиты по делу об "убийстве спицей".

Напомним, в 2019 г. в пос. Черновский обнаружили убитой 31-летнюю женщину. Смерть наступила от повреждения сердца, совершенного через прокол на шее, предметом диаметром около 3,5 мм и длиной не менее 15 см.

Предварительное следствие долгое время не могло определить, кому предъявлять обвинение: то ли бывшему мужу погибшей, то ли ее свекру. В конце концов на скамью подсудимых отправили экс-супруга Евгения Сонина. В Волжском районном суде мужчина продолжал отрицать вину, тем не менее он получил шесть лет лишения свободы.

При апелляционном разбирательстве приговор оставили в силе. Тогда защита обратилась в кассационный суд, где решение обоих инстанций отменили и вернули дело в районный суд на новое рассмотрение. Тут потерпевшая сторона написала жалобу в Верховный Суд, который, в свою очередь, отменил кассационное определение и дело вернулось в Шестой кассационный суд на новое рассмотрение.

"После решения Верховного Суда позиция Шестого кассационного суда изменилась, и он, соответственно, оставил в силе первоначальный приговор Сонину. — пояснил адвокат потерпевшей стороны Андрей Карномазов. — К сожалению, очередной герметичный детектив супружеского убийства, правда, бывшей супруги. Уникален способ, из-за которого преступление не было раскрыто по горячим следам.

Потенциальных подозреваемых трое — бывшие муж, свекор и свекровь. Обвинение пало на Сонина Евгения, с которым Екатерина несколько лет как была в разводе, но поддерживала отношения в связи с общим ребенком. Важной уликой стали посмертные дневники погибшей, в которых она описывала далеко не идиллическое поведение бывшего мужа по отношению к ней. Свою роль сыграли свидетельские показания о его угрозах незадолго до убийства воткнуть нож в голову. Причины первой кассационной отмены носили сугубо процессуальный характер, доказанность обвинения сомнению не подвергалась. Верховный Суд указал на ошибочность такой отмены. Несмотря на особую сложность дела, приговор можно считать состоявшимся, чем сторона потерпевшей в лице моей доверительницы полностью удовлетворена".

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