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Суды Происшествия

В Самаре уголовное дело об "убийстве спицей" отправят на новое кассационное рассмотрение

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 октября, Верховный Суд РФ отменил определение Судебной коллегии по уголовным делам Шестого кассационного суда по делу об "убийстве спицей", в котором признали виновным жителя пос. Черновский Евгения Сонина. Материалы дела направят на новое кассационное рассмотрение.

Напомним, летом 2022 г. Волжский районный суд признал Сонина виновным в убийстве бывшей жены. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В апелляционной инстанции это решение оставили без изменения, и адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой: якобы судья был заранее убежден в виновности Сонина, что свидетельствует из постановления об избрании меры пресечения. В результате приговор отменили и дело вернулось в районный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи.

Но адвокат потерпевшей стороны Андрей Карномазов обратился в Верховный Суд, доказывая, что суждение о необъективности федерального судьи Андрея Лысенко ошибочно.

"Налицо явная ошибка Судебной коллегии, в результате которой описательная часть Постановления выдана за мотивировочную и необоснованно представлена в качестве суждения судьи, — считает Карномазов. — Это же было суждение следователя, ходатайствующего об аресте подозреваемого".

Также защитник интересов сестры погибшей в своей жалобе указывает на то, что во время судебного разбирательства "ни подсудимый, ни его адвокат не имели никаких возражений против рассмотрения этого дела именно судьей А. С. Лысенко. В протоколах судебных заседаний отражено, что на прямые вопросы суда оба отвечали, что доверяют ему", и вопрос об отводе председательствующего ни разу не поднимался.

По мнению адвоката Карномазова, лишь после вынесения обвинительного приговора, будучи недовольными им, осужденный и его защитник стали ссылаться на постановление, вынесенное 19 октября 2021 г. судьей Лысенко. Якобы такое процессуальное поведение стороны защиты следует оценивать как злоупотребление своими процессуальными правами, преследующим цель любыми средствами добиться отмены состоявшегося приговора.

"Отмена судебных решений по формальным основаниям обессмыслила огромную судебную работу, — заявил Карномазов. — А также подорвала уверенность сестры убитой Екатерины в торжестве справедливости, к которой потерпевшая так долго и с таким мучительным трудом шла на протяжении всех этих лет".

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