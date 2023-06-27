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Суды Происшествия

В Самарской области суд во второй раз рассматривает дело об "убийстве спицей"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд Самарской области начал повторное рассмотрение уголовного дела об "убийстве спицей".

Напомним, в сентябре 2019 г. в пос. Черновский обнаружили труп молодой женщины, на первый взгляд, без признаков насильственной смерти. Однако экспертиза показала, что смерть наступила от повреждения сердца, совершенного через прокол на шее.

Во время предварительного следствия и на рассмотрении дела в судах первой и второй инстанций пришли к выводу, что убийство совершил бывший муж погибшей Евгений Сонин.

В квартире же на момент убийства находился свекор погибшей, а свекровь ночевала в соседней квартире. Оба вовсе не испытывали симпатии к пьющей экс-снохе. И так как прямых доказательств причастности Сонина-младшего к преступлению добыто не было, защита ставит под сомнение всю совокупность косвенных улик - как наличие мотива убийства, так и предположительное орудие, которым воспользовался убийца.

Колющим предметом длиной не менее 15 см правоохранители называют электрод для сварки, изъятый с места работы осужденного. Экспертиза не исключила возможности использования электрода для такого способа убийства.

Но адвокат осужденного Олег Акинин в своих жалобах указывает на то, что электрод нашли на предприятии, куда осужденный поступил на работу через год после убийства бывшей супруги.

Действительно, электрод диаметром 3 мм имеет тупой конец и покрытие, значительно увеличивающее его диаметр, и, чтобы прорвать кожу, его металлический конец нужно заточить, а покрытие соскоблить. Однако никаких сведений, что Сонин заранее это проделал, готовясь к убийству, в материалах дела нет.

А вот стальная спица с острым концом у человека, который увлекается вязанием, всегда под рукой.
Шестой кассационный суд, придя к выводу о необъективности решения, принятого по делу Сонина, отменил и приговор, и апелляционное определение. В результате дело вернули на новое рассмотрение.

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