В Самарской области стартует Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры

С 15 по 18 декабря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области в регоине пройдет Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны". Организатором мероприятия выступила Автономная некоммерческая организация "Городское общество искусства и литературы".

Самарская область станет стартовой площадкой для фестиваля. География проекта — вся Россия, от Калининграда до Хабаровска. Сразу после Приволжского федерального округа до 11 февраля фестиваль состоится в Центральном федеральном округе (Рязанская, Московская области), далее — Северо-Западном (Псковская, Калининградская области), Сибирском (Омская область) и Дальневосточном (Хабаровский край) федеральных округах.

Организаторы отмечают, что в условиях противостояния России западной гегемонии всё большую значимость приобретает сплочение российского народа и консолидация всего мирового сообщества, отстаивающего принципы национального суверенитета, традиционных ценностей и нетерпимости к нацизму. Культура в этом вопросе становится универсальным языком. Через музыку, искусство, кинематограф, литературу возможно пробудить фундаментальные чувства любого человека — веру в справедливость и торжество правды.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем 29 ноября заседании комиссии Госсовета России по направлению "Культура" под его председательством отметил, что в сегодняшнее непростое время предпринимаются многочисленные попытки отмены русской культуры. Руководитель комиссии Государственного Совета РФ процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что "политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистская".

"Нестабильность в мире, борьба за духовно-нравственные ценности человека, целых поколений обнажает проблемы в среде творческой интеллигенции. Деятелям культуры не стоит забывать о своем предназначении. Нужно учитывать, по словам главы государства, такой объективный фактор, как "настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей Родиной — или не считаем". А не использовать культуру в качестве информационного оружия против своего народа", — отметил Дмитрий Азаров.

Серьезное давление сегодня испытывают западные культурные деятели, высказывающиеся в поддержку России. Так, участник фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю", который прошел в этом году с 1 по 6 мая в Самарской области, знаменитый шотландский волынщик Джими МакРэй после выступлений на территории России стал на Западе "культурным изгоем" и подвергся критике со стороны общественных деятелей и членов национальных партий Великобритании.

"Проведение проектов с участием зарубежных деятелей культуры, науки, искусства и медиасферы становится важным международным фактором, влияющим на формирование общественного мнения в странах Запада относительно России", — уверен Виталий Миронов, руководитель проекта "Единством сильны", директор фестиваля "Гитары в строю".

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны" — это новый культурно-патриотический проект, направленный на сплочение российского народа, а также на консолидацию мировых усилий всех, кто отстаивает принципы национального суверенитета и идентичности.

Проект предусматривает совместные выступления в городах России зарубежных деятелей культуры и артистов, подвергшихся дискриминации в своих странах за участие в культурных проектах на территории Российской Федерации, за выражение понимания и поддержки действий России на международной арене, а также российских деятелей культуры, в том числе представляющих воссоединённые территории и участников СВО.

В рамках фестиваля запланированы проведение общественно-значимых мероприятий в формате круглых столов, научных конференций, встреч с молодежью, пресс-конференций, выступлений в СМИ, телевизионных ток-шоу и пр. Уже в декабре в домах культуры, учебных заведениях и военных госпиталях Самарской области состоятся концерты с участием артистов народного ансамбля России "Гренада", группы LiberАrte (Никарагуа), Джими МакРэя (Великобритания).

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте https://www.city-art.online/.