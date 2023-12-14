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Суды Происшествия

Студент и почтальон организовали слежку за "безопасником" с АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, Самарский областной суд рассмотрел в апелляции дело работника почты Алексея Агапова и студента Руслана Рыбина. По версии следствия, они организовали слежку за представителем службы безопасности АвтоВАЗа.

Напомним, организаторы слежки обзавелись двумя GPS-трекерами. Устройства "кустарно" переделали, чтобы они могли получать и сохранять данные, которые относились уже к личным, коммерческим и прочим тайнам. В январе 2023 г. техническое средство установили на автомобиле представителя службы безопасности.

Впрочем, Рыбина и Агапова "выследили" уже правоохранители. Сотрудники управления Следственного комитета возбудили уголовные дела по редким статьям: ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации") и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Покушение на нарушение неприкосновенности частной жизни").

Молодым "детективам" вынесли приговор: семь месяцев ограничения свободы. Они сами вину признали, поэтому дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств. 14 декабря облсуд по ходатайству прокуратуры вердикт несколько изменил: обоим зачли время пребывания под стражей в срок наказания.

Зачем же организовали слежку — пока тайна. Заказчик находится в розыске.

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