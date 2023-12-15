"Ароматы авангарда": в Самарском художественном музее открывается первый ольфакторный проект

"ЗИМ Галерея" и Самарский областной художественный музей расширяют границы восприятия искусства через ароматы. 10 картин, 10 ароматов, 10 историй ждут посетителей музея с 16 декабря по 31 января при посещении экспозиции "Русское искусство" (16+).

"Парфюмерия очень похожа на изобразительное искусство и архитектуру — здесь есть свои традиции, течения, мода. Синтензия ароматов и картин — художественный инструмент, позволяющий по-новому взглянуть на работы, усилить их восприятие, ведь запахи легко ассоциируются с фактурами, материалами, природой: ароматы свежего утра у воды, свежескошенной травы или трамвая, мчащего по городу с открытыми окнами", — анонсируют организаторы.

В проекте "Ароматы авангарда" участвуют 10 картин русского авангарда из фонда Самарского областного художественного музея. По тифлокомментариям картин самарский бренд "Без повода" создал 10 ароматов: смысловые наслоения здесь безудержны и индивидуальны, ведь ароматы, как и изобразительное искусство, воспринимаются людьми по-разному. У проекта есть и инклюзивная миссия: запахи смогут передать дополнительную информацию о картинах незрячим и слабовидящим гостям музея.

Авангард для проекта был выбран не случайно. Основные черты конструктивизма, который стал основой проекта жилого комплекса "ЗИМ Галерея" — строгость, лаконизм и геометрические формы, и вырос он в самостоятельное течение именно из русского авангарда, многое взял от него и распространился на такую сферу как архитектура.

"Коллекция русского авангарда — жемчужина собрания Самарского художественного музея. Эти произведения известны как в России, так и далеко за ее пределами. Рады, что она вдохновила "ЗИМ галерею" на создание ароматов. Надеюсь, что они будут такими же уникальными, как наши произведения", — рассказала директор Самарского художественного музея Алла Шахматова.

"Нам бы хотелось этим проектом не только расширить границы восприятия искусства и архитектуры, но и напомнить о таком сокровище, как русский авангард. Исторически сложилось, что именно Самарский худмузей хранитель богатейшей коллекции русского авангарда разных лет — это огромная гордость для каждого самарца и большая удача — вот так легко соприкоснуться с лучшими творениями авангардистов просто посетив музей на главной улице города. Парфюмеры провели большую работу над проектом и подобрали к картинам очень детальные ароматы, дополняющие их", — заключила коммерческий директор девелоперской компании "Альянс Менеджмент" Мария Иванова.

Сама идея проекта появилась в процессе разработки специальной линии ароматов для дома в подарок резидентам жилого комплекса "ЗИМ Галерея". Ароматы помогают дополнить картинку и выстроить новую ассоциацию с местом, где человек мечтает жить, понять, о чем сам проект жилого комплекса и каким будет его будущий дом.

Ольфакторный проект доступен в музее с 16 декабря по 31 января 2024 года при посещении экспозиции "Русское искусство". Стоимость входа 150 рублей.