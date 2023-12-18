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Строительство Строительство и недвижимость

В ПЗЗ Самары готовятся поправки, расширяющие возможности застройки исторического центра

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовали общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки позволяют осваивать компенсационные площадки в историческом поселении.

Фото: vk.com/samaraadm

В 2019 г. был утвержден статус Самары как исторического поселения, одна из целей которого - повысить защиту исторического центра от застройки. Пару лет назад в ПЗЗ были внесены принципиальные изменения: в правилах появилась граница исторического поселения Самары, а внутри него установлена специально созданная единая зона - Ц1. "Подзоны Ц-1.2 - Ц-1.6 вводятся в целях создания условий для завершения строительства проблемных объектов, реализации прав обманутых дольщиков в границах исторического поселения", - говорится в последней редакции правил.

Сейчас предлагается расширить перечень территорий для установления подзон Ц-1.2 - Ц-1.6 и включить в него компенсационные площадки, уточнили в департаменте градостроительства Самары. Напомним, такие площадки получают инвесторы, которые берутся за удовлетворение прав требований обманутых дольщиков.

Обсуждения стартовали 16 декабря, мнения жителей принимаются до 30 декабря на официальном сайте городской администрации или в адрес департамента градостроительства.

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