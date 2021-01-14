В Самаре приняты новые правила застройки и землепользования

Городская дума Самары в последних числах декабря утвердила поправки в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) Самары. Документ был серьезно переработан по сравнению с предыдущим вариантом. О том, какие именно поправки были внесены в ПЗЗ, рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

"Первое - карта правового зонирования в Самаре наконец-то приведена в полное соответствие действующему Генеральному плану города, как того и требует закон. Также графическая часть была дополнена двумя необходимыми дополнительными картами - зон с особыми условиями использования территорий, связанных с охраной объектов культурного наследия, а также зон с особыми условиями использования территорий, связанных с экологическими и санитарными ограничениями", - рассказал Сергей Шанов и пояснил, что ранее в ПЗЗ Самары этих документов не было, хотя Градостроительный кодекс РФ предусматривает их наличие.

Кроме того, в новых ПЗЗ появилась граница исторического поселения Самары, а внутри него установлена специально созданная единая зона - Ц1.

Помимо этого, в соответствие с действующим законодательством была приведена текстовая часть правил застройки и землепользования, а виды разрешенного использования земельных участков - в соответствие федеральному классификатору.

"Также мы переработали подачу параметров застройки в более удобный для использования вид. За период работы комиссии по застройке и землепользованию был проведен анализ основных заявлений, поступающих как от физических, так и от юридических лиц - в частности по отклонению от тех или иных разрешенных параметров. Так, до внесения этих изменений разрешенный коэффициент застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) был установлен на уровне 20%. Однако в большинстве других субъектов страны применяется другой параметр - 60%, и он больше соответствует действительной практике и при этом не нарушает действующих законодательных норм. Нашим же гражданам для узаконивания ИЖС приходилось обращаться в комиссию и проходить через процедуру публичных слушаний. Это, на мой взгляд, лишний административный барьер, который мы устранили. В новой редакции ПЗЗ этот параметр повысили до 60%", - рассказал Сергей Шанов.

В продолжение он сообщил, что для зон жилой застройки на тех территориях, где расположены ветхие и аварийные дома, введены подзоны Ж4-1 и Ж3-1. В них для стимулирования потенциальных инвесторов и застройщиков установлены пониженные на 30% параметры по парковочным местам и повышенные на те же 30% по высотности.

"Это для застройщиков, которые зайдут на развитие застроенных территорий и возьмут на себя обязательства по расселению существующего там ветхого жилья. В качестве "экономического пряника" мы сразу устанавливаем облегченные параметры, благодаря чему надеемся быстрее привлечь инвесторов на депрессивные территории", - объясняет Сергей Шанов.

Напомним, до конца прошлого года в Самаре действовали Правила застройки и землепользования, принятые еще в 2001 году. О необходимости разработки современных ПЗЗ эксперты говорили не раз, однако прошлые попытки обновить этот документ не увенчались успехом. Так, новые ПЗЗ, принятые в 2010 г., впоследствии были отменены в судебном порядке по ряду исков властей и жителей.

Подготовленный в 2013 г. проект новых правил в итоге было решено также отправить на доработку. В 2016 г. департамент градостроительства Самары объявил аукцион на подготовку масштабных корректировок в генплан города и ПЗЗ. Победившее в конкурсе ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" занялось разработкой документа.

Однако в 2018 г. контракт с "Гипрогором" был расторгнут. Компании были оплачены сделанные ею работы по сбору данных, а дальнейшей разработкой документа департамент занялся самостоятельно, учтя все наработки общества.

Проект новых Правил застройки и землепользования был опубликован в конце сентября 2020 года. Сами слушания состоялись в ноябре. В процессе обсуждения к документу поступило довольно большое количество претензий и предложений от жителей города и областного Союза архитекторов. Часть из них была учтена в финальном варианте документа, рассказал Сергей Шанов.

Масса претензий граждан касалась зон парков и скверов. Но, как объяснял ранее Сергей Шанов, все они оказались необоснованными. Однако часть предложений профессионального сообщества, которые касались, по большей части, упрощения жизни граждан, была учтена. В частности, изначально в зоне Ц1 (историческое поселение) такой вид использования земли, как ИЖС и блокированная застройка, относился к условно разрешенным. Союз архитекторов области предложил перевести его в основной вид разрешения - для упрощения, и власти с этим согласились.

"Также мы учли мнение дачников поселка Прибрежный и в карте зон с особым режимом использования отобразили противопожарные защитные расстояния от лесов для садоводства равными 15 м (в связи с изменениями в действующих нормативных документах федерального уровня, вступивших в силу в августе 2020 года)", - рассказал Сергей Шанов, добавив, что это не единственные поправки, которые были внесены в документ после его общественного обсуждения.

В завершение он подчеркнул, что фактически Самара наконец-то получила современные, отвечающие требованиям законодательства ПЗЗ, по которым гражданам и застройщикам будет гораздо легче жить. "Конечный итог - улучшение качества жизни самарцев", - подчеркнул Сергей Шанов.