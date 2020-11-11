Жители Самары выступили против смены зонирования парков

В Самаре прошли публичные слушания по проекту внесения поправок в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) Самары. В процессе обсуждения к документу поступило довольно большое количество претензий от жителей города, а также от областного Союза архитекторов.

Так, поступило 365 отрицательных отзывов на установление для парка им. 60-летия Советской власти зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) и столько же предложений по установлению для этого объекта зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий).

"Представляю интересы всех жителей нашего города, которые неравнодушны к судьбе зеленых зон. По парку 60-летия Советской власти наше предложение было направлено в адрес ДГС (департамента градостроительства), отнести территорию парка к Р-4, парк сохранится в том виде котором есть, в прошлом году нас поддержали депутаты Думы, мы год назад подали назад заявление в Комиссию об установлении зоны Р-4. Жители настаивают на том, чтобы перевести в зону Р-4. Отрицательно относимся к установлению зоны Р-3, так как при ее установлении возможна капитальная застройка", — высказалась одна из участниц слушаний.

Еще несколько человек подтвердили, что обращались с такой же просьбой в департамент градостроительства, где их якобы заверили, что парку будет присвоена зона Р-4.

Также граждане (370 человек) высказались за установку для Загородного парка зоны Р-2 (зона парков бульваров и набережных), а не Р-1 (зона центра рекреационных территорий), как предлагается в поправках к ПЗЗ. Такое требование жители объяснили опасениями, что в случае установления зоны Р-1 в парке появится возможность строительства капитальных объектов.

Более 200 человек выступило против перевода территории нацпарка "Самарская Лука" в зону Р-1. Граждане настаивают на том, чтобы этим земельным участкам была присвоена зона Р-4.

Кроме того, претензии на представленный проект ПЗЗ поступили от областного Союза архитекторов. "Необходимо сократить количество условно разрешенных видов использования, как ведущих к коррупционно небезопасному ручному управлению градостроительной деятельностью. Так, например, в предлагаемой к утверждению редакции малоэтажная многоквартирная застройка в зоне Ц1, многоэтажная жилая застройка в зоне Ж3 и все, кроме подземных, парковки во всех зонах отнесены к условно-разрешенным видам использования, что противоречит реальной градостроительной ситуации", — говорится в замечаниях Союза архитекторов.

Также они выразили протест в отношении планов по созданию жилой зоны на месте природного комплекса озера Гатное на левом берегу реки Самары.

В итоге в протоколе слушаний рекомендовано комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары принимать решение по проекту поправок в ПЗЗ с учетом поступивших предложений и замечаний.

Напомним, сейчас в Самаре действуют Правила застройки и землепользования, принятые еще в 2001 году. О необходимости разработки современных ПЗЗ эксперты говорили не раз, однако прошлые попытки властей обновить этот документ не увенчались успехом. Так, новые ПЗЗ принимались в 2010 г., но впоследствии документ был отменен в судебном порядке по ряду исков властей и жителей.

Позже по заказу мэрии Самары в 2013 г. был подготовлен другой проект новых правил застройки, однако этот документ в октябре 2014 г. также было решено отправить на доработку.

В 2016 г. департамент градостроительства Самары объявил аукцион на подготовку масштабных корректировок в генплан города и ПЗЗ. Победителем конкурса стало ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", с которым в 2016 г. был заключен контракт на 15,5 млн рублей.

В декабре 2017 г. являвшийся тогда заместителем руководителя департамента градостроительства Сергей Шанов заявил Волга Ньюс, что поправки в ПЗЗ проходят процедуру согласования и в 2018 г. могут быть выставлены на публичные слушания.

В июле 2018 г. в СМИ со ссылкой на главу департамента градостроительства Самары Сергея Дорошенко сообщалось, что поправки в ПЗЗ могут пройти все процедуры согласования до конца года. Но в итоге проект документа был выставлен на публичное обсуждение лишь в 2020 году.