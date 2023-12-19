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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка художника-самоучки, создающего деревянные скульптуры в парках города

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 декабря, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" откроется персональная выставка Сергея Ключникова "Человек и дерево" (12+), которая посвящена деревянной скульптуре. Об этом сообщает пресс-служба музея Эльдара Рязанова.

Фото: музей Эльдара Рязанова

С 2009 года художник-самоучка оживляет засохшие деревья в парках и скверах, превращая их в произведения искусства — парковые скульптуры. В Самаре его работы можно встретить в парках Дружба ("Скамейка влюбленных", композиции "Мать и дитя", "Девушка и лань", "Карандаши"), Гагарина (композиции "Космонавты", "К звездам"), Победы ("До свидания мальчики"), в Струковском саду ("Хранитель и искуситель").

Ключников принимал участие в фестивалях "Лукоморье на Байкале" (итогом стала работа "Мать и дитя") и "Серебряные трубы" в Сызрани, где приложил руку к созданию композиции "Жар птица". Работы "Мертвая дорога" и "Поющее дерево" участвовали в фестивале парковой скульптуры "Легенды севера". Его произведения дважды выставлялись на межрегиональной выставке "Большая Волга". В 2015 году работы "Невинная жертва" и "Узник" вошли в каталог выставки к 70-летию Победы, организованной Самарским региональным отделением Союза художников России.

Для Сергея Ключникова важна природа "живого" материала, поэтому проект "Человек и дерево" посвящен именно природе дерева и вариациям работ на различные темы. На выставке представлены работы мастера разных периодов. Некоторые из них уже участвовали в выставках и фестивалях, но большая часть ни разу не покидала стен мастерской. У посетителей будет эксклюзивная возможность впервые увидеть их.

Специально для выставки сокураторы старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров и научный сотрудник музея-галереи Леонид Копылов записали интервью с художником, отрывки которого вошли в экспозицию, и подготовили фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь Ключникова и философию его работ.

В день открытия пройдет экскурсия по экспозиции. Куратор Кирилл Гуров и художник Сергей Ключников обсудят вместе со зрителями представленные работы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Выставка продлится до 1 марта.

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