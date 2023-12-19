В художественном музее покажут скульптуры персонажей с картин Брейгелей

В четверг, 21 декабря, в Самарском художественном музее откроется выставка скульптур Александра Рукавишникова "Трансформация после Брейгелей" (0+).

В экспозиции — 14 бронзовых скульптур (из собрания Музея Актуального Реализма в Тольятти) из серии, посвященной творчеству нидерландской династии художников, а также копии шести картин Брейгелей.

Александр Рукавишников воплотил идею воссоздания в объеме изображения персонажей живописных произведений отца и сыновей Брейгелей. На их картинах многочисленные фигуры имеют довольно небольшие размеры. Трехмерная визуализация позволяет показать их объемно и более наглядно — у зрителя появляется возможность рассматривать героев в деталях и со всех сторон.

Скульптор, по-своему развивая идею живописца, тщательно проработал лица персонажей, детали костюмов и другие нюансы. Это позволяет зрителю глубже прочувствовать дух эпохи, погрузиться в сюжеты жизни фламандцев ХVI–XVII вв. Впечатление усиливается присутствием цвета: бронзовые скульптуры искусно декорированы методом холодной росписи, что делает их еще более "живыми" и реалистичными.

Экспозиция выстроена таким образом, чтобы каждый зритель смог соотнести скульптуры с соответствующей картиной. Отыскать конкретного персонажа среди десятков фигурок на полотне — интересная, увлекательная и не всегда простая задача.

Выставка продлится до 4 февраля.