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Строительство Строительство и недвижимость

Детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары планируют построить к 2025 году

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует и построит здание детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе Самары.

Поликлинику планируется разместить в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского. Начальная цена контракта составляет 524,45 млн рублей. Победитель торгов определится после 17 января 2024 г.

Дата начала исполнения контракта - 1 марта 2024 г., срок исполнения - до 30 октября 2025 года.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в областном бюджете заложили средства на строительство указанного объекта в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

 

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