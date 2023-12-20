Детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары планируют построить к 2025 году

Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует и построит здание детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе Самары.

Поликлинику планируется разместить в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского. Начальная цена контракта составляет 524,45 млн рублей. Победитель торгов определится после 17 января 2024 г.

Дата начала исполнения контракта - 1 марта 2024 г., срок исполнения - до 30 октября 2025 года.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в областном бюджете заложили средства на строительство указанного объекта в рамках нацпроекта "Здравоохранение".