Детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары планируют построить к 2025 году

Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует и построит здание детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе Самары.
Поликлинику планируется разместить в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского. Начальная цена контракта составляет 524,45 млн рублей. Победитель торгов определится после 17 января 2024 г.
Дата начала исполнения контракта - 1 марта 2024 г., срок исполнения - до 30 октября 2025 года.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в областном бюджете заложили средства на строительство указанного объекта в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?