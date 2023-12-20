Проект "Доброшкола" помог ребятам из Тольятти победить на фестивале "Волшебный фонарь"

Короткометражный фильм "Доброе сердце" стал победителем VII Инклюзивного фестиваля детского и молодежного кино "Волшебный фонарь" в номинации "За доброту". Авторы фильма — воспитанники тольяттинской школы-интерната № 4 — получили награду на сцене Александринского театра.
В школе-интернате № 4 учатся дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющие проблемы со зрением. Сюжет фильма — история слепой девочки, которая находит новых друзей, — это в том числе их личный опыт. А воплотить свою идею ребята смогли в телестудии "Радужка", открытой благодаря федеральному проекту "Доброшкола" национального проекта "Образование".
После ремонта и модернизации в тольяттинской школе-интернате № 4 появились гончарная мастерская, кабинет программирования, множество других пространств, где ребята могут развиваться, получать представления о будущих профессиях. Так, в фото-видеостудии дети становятся журналистами, сценаристами, фотографами, видеооператорами.
"Мы работали в новом оборудованном кабинете с самой современной оптической и цифровой аппаратурой. У нас получилось сделать достойную работу, которую высоко оценили члены жюри и организаторы кинофестиваля "Волшебный фонарь". Надеемся, что наши следующие работы будут не менее интересны и технически более совершенны", — говорит юный оператор-монтажёр, ученица седьмого класса София Попова.
В этом году кинофестиваль "Волшебный фонарь", который ставит целью включение детей и молодежи с ограниченными возможностями в активную социальную и культурную жизнь, собрал более 500 участников со всей России. Ими было представлено 685 анимационных и художественных лент. Тем достойнее результат, достигнутый тольяттинскими ребятами.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.