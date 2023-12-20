Проект "Доброшкола" помог ребятам из Тольятти победить на фестивале "Волшебный фонарь"

Короткометражный фильм "Доброе сердце" стал победителем VII Инклюзивного фестиваля детского и молодежного кино "Волшебный фонарь" в номинации "За доброту". Авторы фильма — воспитанники тольяттинской школы-интерната № 4 — получили награду на сцене Александринского театра.

В школе-интернате № 4 учатся дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющие проблемы со зрением. Сюжет фильма — история слепой девочки, которая находит новых друзей, — это в том числе их личный опыт. А воплотить свою идею ребята смогли в телестудии "Радужка", открытой благодаря федеральному проекту "Доброшкола" национального проекта "Образование".

После ремонта и модернизации в тольяттинской школе-интернате № 4 появились гончарная мастерская, кабинет программирования, множество других пространств, где ребята могут развиваться, получать представления о будущих профессиях. Так, в фото-видеостудии дети становятся журналистами, сценаристами, фотографами, видеооператорами.

"Мы работали в новом оборудованном кабинете с самой современной оптической и цифровой аппаратурой. У нас получилось сделать достойную работу, которую высоко оценили члены жюри и организаторы кинофестиваля "Волшебный фонарь". Надеемся, что наши следующие работы будут не менее интересны и технически более совершенны", — говорит юный оператор-монтажёр, ученица седьмого класса София Попова.

В этом году кинофестиваль "Волшебный фонарь", который ставит целью включение детей и молодежи с ограниченными возможностями в активную социальную и культурную жизнь, собрал более 500 участников со всей России. Ими было представлено 685 анимационных и художественных лент. Тем достойнее результат, достигнутый тольяттинскими ребятами.