В Самаре осудили поджигателя лодочной станции

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Весной 2023 г. неизвестные подожгли лодочную станцию на Волге в районе пос. Красная Глинка. Трое мужчин ночью облили станцию бензином и подожгли две сторожевые будки. В результате было уничтожено имущество стоимостью свыше 640 тыс. рублей.
Позже правоохранители задержали одного из предполагаемых поджигателей. Красноглинский районный суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии-поселении.
Розыск остальных членов преступной группы продолжается.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...