В Самаре осудили поджигателя лодочной станции

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Весной 2023 г. неизвестные подожгли лодочную станцию на Волге в районе пос. Красная Глинка. Трое мужчин ночью облили станцию бензином и подожгли две сторожевые будки. В результате было уничтожено имущество стоимостью свыше 640 тыс. рублей.

Позже правоохранители задержали одного из предполагаемых поджигателей. Красноглинский районный суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии-поселении.

Розыск остальных членов преступной группы продолжается.