Жителя Самарской области осудили за жестокое избиение друга

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В Самарской области суд вынес приговор 29-летнему жителю с. Августовка Большечерниговского района, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.