Жителя Самарской области осудили за жестокое избиение друга

В Самарской области суд вынес приговор 29-летнему жителю с. Августовка Большечерниговского района, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле 2023 г. мужчина выпивал с приятелем. Они поссорились, и приятель получил переломы ребер и ушибы.
Суд назначил сельчанину два года лишения свободы условно.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...