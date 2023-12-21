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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за аферу с масками для гражданина Китая на 23 млн

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под уголовное дело подпали ранее судимый Александр Баталов и бывший пограничник Евгений Забатурин. Их уличили в крупном обмане бизнесмена из Китая Ли Хайлуна.

Фото: ©РИА Новости / Алексей Куденко

Ли Хайлун трудился заместителем директора екатеринбургской компании "Леспром Европа-Азия". Фирма занимается лесозаготовками. В разные годы менеджерами компании и связанными с ней лицами были Яо Яо, Ван Ян, Ху Цзюнь, Кэ Цзинь, Мария Александровна Завьялова (руководитель "ЛК Европа-Азия "Сибирь") и другие. В ковидную эпоху 2020-го Ли Хайлун решил закупить на производство медицинские маски. Поставить товар, по версии следствия, ему должны были гражданин Баталов и его возможные сообщники из Самары.

"Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, они передали покупателю муляжи товара. Под видом защитных масок в отгруженных на поставку коробках, имеющих необходимую маркировку и фиктивные сертификаты соответствия, покупателю передали бумажные салфетки", - рассказывали версию следствия в прокуратуре.

Ущерб иностранцу составил более 23 млн рублей. Ли Хайлун обратился в российскую полицию. Тогда же сообщалось, что злоумышленников ищут. Позже Баталова и Забатурина отдали под суд. В итоге Забатурина приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Баталова - к четырем годам колонии общего режима. Недавно осужденные этот вердикт обжаловали. Но Самарский областной суд оставил приговор в силе. Предполагается, что решение могут оспорить в кассации.
 

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