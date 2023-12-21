Самарец получил пять лет колонии за оправдание терроризма в Интернете

Центральный окружной военный суд в Самаре огласил приговор мужчине, которого признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил его права заниматься администрированием сайтов в Интернете.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.