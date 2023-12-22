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ДТП Происшествия

На трассе Самара-Большая Черниговка опять произошло ДТП с трагическими последствиями

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 декабря, на трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На 42 км дороги столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2111. В результате водитель отечественной машины погиб.

Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Напомним, это уже третье за последние три дня ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка. Так, 20 декабря, на 156 км дороги столкнулись два грузовика. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру грузовика ГАЗ.

21 декабря, на 148 км трассы произошло ДТП с участием двух легковушек. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля.

Еще одна трагическая авария произошла 8 декабря, в 17:10, на 28 км дороги четыре человека погибли при столкновении Hyundai Creta с фуры DAF.

Гид потребителя

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