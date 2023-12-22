На трассе Самара-Большая Черниговка опять произошло ДТП с трагическими последствиями

В пятницу, 22 декабря, на трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.
На 42 км дороги столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2111. В результате водитель отечественной машины погиб.
Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Напомним, это уже третье за последние три дня ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка. Так, 20 декабря, на 156 км дороги столкнулись два грузовика. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру грузовика ГАЗ.
21 декабря, на 148 км трассы произошло ДТП с участием двух легковушек. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля.
Еще одна трагическая авария произошла 8 декабря, в 17:10, на 28 км дороги четыре человека погибли при столкновении Hyundai Creta с фуры DAF.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!