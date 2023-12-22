На трассе Самара-Большая Черниговка опять произошло ДТП с трагическими последствиями

В пятницу, 22 декабря, на трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На 42 км дороги столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2111. В результате водитель отечественной машины погиб.

Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Напомним, это уже третье за последние три дня ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка. Так, 20 декабря, на 156 км дороги столкнулись два грузовика. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру грузовика ГАЗ.



21 декабря, на 148 км трассы произошло ДТП с участием двух легковушек. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля.

Еще одна трагическая авария произошла 8 декабря, в 17:10, на 28 км дороги четыре человека погибли при столкновении Hyundai Creta с фуры DAF.