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ДТП Происшествия

Два человека пострадали при ДТП на трассе в Самарской области

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, на 148-м километре трассы "Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан", произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП вели пожарные-спасатели ПСЧ 133 противопожарной службы Самарской области.

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