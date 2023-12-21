Два человека пострадали при ДТП на трассе в Самарской области

В четверг, 21 декабря, на 148-м километре трассы "Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан", произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир легкового автомобиля.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Аварийно-спасательные работы на месте ДТП вели пожарные-спасатели ПСЧ 133 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!