Два человека пострадали при ДТП на трассе в Самарской области

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В четверг, 21 декабря, на 148-м километре трассы "Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан", произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.