16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Ренц рассказал о подвиге разведчика, удостоенного звания Героя России Патриотическая акция: в зону СВО из Самары отправят мясо диких животных В Самаре открыли памятник участникам специальной военной операции Под Самарой военная полиция ЦВО провела боевые стрельбы с молодым пополнением Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ

Армия Общество

Николай Ренц рассказал о подвиге разведчика, удостоенного звания Героя России

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц в субботу, 23 декабря, на своей странице ВКонтакте рассказал о подвиге командира разведчиков 3-й бригады спецназа, старшего лейтенанта Андрея Еремина - ему было присвоено звание Героя России.

Фото: vk.com/renc_nikolay

"Еще одному бойцу нашей 3-й бригады специального назначения - старшему лейтенанту Еремину Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя России. Андрей с первых дней СВО принимает участие в боевых действиях. Выполняя очередную задачу по удержанию позиций занятого опорного пункта противника и прикрытию штурмовых отрядов ВС РФ, он грамотно расставил разведчиков своей подгруппы и заставил "врыться в землю", копали практически до рассвета. В 6:00 противник внезапно атаковал на упреждение, открыв шквальный огонь из минометов и снайперского оружия. Благодаря грамотному расположению разведчиков и умелому руководству со стороны командира - гвардии старшего лейтенанта Еремина попытка атаки противника была остановлена. Противник начал проводить охват подгруппы Андрея практически с трех сторон. Заканчивался боекомплект, но разведчики наносили большой урон противнику метким огнем", - написал Николай Ренц.

Он подробно описывает, как шел бой: "Понимая ситуацию, командир вызвал огонь артиллерии на себя - и опять помогли вырытые укрытия. Затем применил дымовые гранаты и отвел группу, не потеряв ни одного разведчика. Подоспевшие на выручку боевые товарищи-сослуживцы ударили по противнику и удержали фронт. Пополнив боекомплект, группа под командованием Еремина продолжила бой и устояла против значительно превосходящего по численности противника. Вся группа проявила высокое боевое мастерство, как выяснилось позже, разбив националистический отряд противника".

Глава Тольятти поздравил героя и его семью с наградой и уверил, что Победа будет за нами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31