Николай Ренц рассказал о подвиге разведчика, удостоенного звания Героя России

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц в субботу, 23 декабря, на своей странице ВКонтакте рассказал о подвиге командира разведчиков 3-й бригады спецназа, старшего лейтенанта Андрея Еремина - ему было присвоено звание Героя России.
"Еще одному бойцу нашей 3-й бригады специального назначения - старшему лейтенанту Еремину Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя России. Андрей с первых дней СВО принимает участие в боевых действиях. Выполняя очередную задачу по удержанию позиций занятого опорного пункта противника и прикрытию штурмовых отрядов ВС РФ, он грамотно расставил разведчиков своей подгруппы и заставил "врыться в землю", копали практически до рассвета. В 6:00 противник внезапно атаковал на упреждение, открыв шквальный огонь из минометов и снайперского оружия. Благодаря грамотному расположению разведчиков и умелому руководству со стороны командира - гвардии старшего лейтенанта Еремина попытка атаки противника была остановлена. Противник начал проводить охват подгруппы Андрея практически с трех сторон. Заканчивался боекомплект, но разведчики наносили большой урон противнику метким огнем", - написал Николай Ренц.
Он подробно описывает, как шел бой: "Понимая ситуацию, командир вызвал огонь артиллерии на себя - и опять помогли вырытые укрытия. Затем применил дымовые гранаты и отвел группу, не потеряв ни одного разведчика. Подоспевшие на выручку боевые товарищи-сослуживцы ударили по противнику и удержали фронт. Пополнив боекомплект, группа под командованием Еремина продолжила бой и устояла против значительно превосходящего по численности противника. Вся группа проявила высокое боевое мастерство, как выяснилось позже, разбив националистический отряд противника".
Глава Тольятти поздравил героя и его семью с наградой и уверил, что Победа будет за нами.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту