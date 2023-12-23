Николай Ренц рассказал о подвиге разведчика, удостоенного звания Героя России

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц в субботу, 23 декабря, на своей странице ВКонтакте рассказал о подвиге командира разведчиков 3-й бригады спецназа, старшего лейтенанта Андрея Еремина - ему было присвоено звание Героя России.

"Еще одному бойцу нашей 3-й бригады специального назначения - старшему лейтенанту Еремину Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя России. Андрей с первых дней СВО принимает участие в боевых действиях. Выполняя очередную задачу по удержанию позиций занятого опорного пункта противника и прикрытию штурмовых отрядов ВС РФ, он грамотно расставил разведчиков своей подгруппы и заставил "врыться в землю", копали практически до рассвета. В 6:00 противник внезапно атаковал на упреждение, открыв шквальный огонь из минометов и снайперского оружия. Благодаря грамотному расположению разведчиков и умелому руководству со стороны командира - гвардии старшего лейтенанта Еремина попытка атаки противника была остановлена. Противник начал проводить охват подгруппы Андрея практически с трех сторон. Заканчивался боекомплект, но разведчики наносили большой урон противнику метким огнем", - написал Николай Ренц.

Он подробно описывает, как шел бой: "Понимая ситуацию, командир вызвал огонь артиллерии на себя - и опять помогли вырытые укрытия. Затем применил дымовые гранаты и отвел группу, не потеряв ни одного разведчика. Подоспевшие на выручку боевые товарищи-сослуживцы ударили по противнику и удержали фронт. Пополнив боекомплект, группа под командованием Еремина продолжила бой и устояла против значительно превосходящего по численности противника. Вся группа проявила высокое боевое мастерство, как выяснилось позже, разбив националистический отряд противника".

Глава Тольятти поздравил героя и его семью с наградой и уверил, что Победа будет за нами.