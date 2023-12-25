Музей Рязанова опубликовал программу мероприятий на новогодние праздники

Музей Эльдара Рязанова предлагает самарцам в новогодние каникулы посетить интерактивное занятие и лекции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В среду, 3 января, в 12:00 пройдет интерактивное занятие "В гостях у Сказки" (6+). Историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная расскажет юным посетителям, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад, и покажет миниатюру театра теней по сказке "Свинопас" (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. Также на занятии дети сделают своими руками новогоднюю открытку. Вход на мероприятие — 200 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено (не более 12 детей). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В четверг, 4 января, в 16:00 главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная прочитает лекцию "Самара зимняя" (12+), на которой расскажет, чем занимались самарцы в зимнюю пору и новогодние праздники больше 100 лет назад. Гости узнают, модно ли было кататься на санях по улицам города, где в дореволюционной Самаре располагались катки, какие зимние товары продавались в магазинах, посещали ли горожане рождественские театральные постановки и многое другое. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В субботу, 6 января, в 16:00 пройдет лекция "Новогодние киносказки Эльдара Рязанова" (12+). В четырех фильмах знаменитого кинорежиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после "Иронии судьбы", Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино. На лекции старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет истории создания двух "Карнавальных ночей" (1956, 6+ и 2006, 12+), "Зигзага удачи" (1968, 6+) и "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+). Посетители узнают, из каких "ингредиентов" складываются рязановские новогодние фильмы. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Кроме того, музей обращает внимание посетителей на работу в праздники по следующему расписанию: 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни, 3, 4, 5 и 8 января: 12:00 — 20:00, 6 января: 12:00 — 18:00. С 9 января музей работает по стандартному графику.