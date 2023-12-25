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Законотворчество Власть и политика

Вице-спикер Самарской губернской Думы выступил с инициативой о законной организации автопарковок

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуация с организацией предпринимателями автомобильных стоянок в регионе сейчас в подвешенном положении. Некоторые земельные участки под автопарковки в Самаре предоставлены через заключение договора аренды движимого имущества — например, ограждений из металлических прутьев. Документы у бизнесменов подписан с муниципальным предприятием "Ремжилуниверсал", которое сдает им это оборудование, а по факту — предоставляет земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности. Прокуратура Самарской области уже обратилась в суд с иском, чтобы признать эти сделки недействительными.

Фото: Наталья Заикина

Вице-спикер губернской Думы Александр Милеев выступил с инициативой внести категорию "автомобильная стоянка" в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на участках, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земли и установления сервитутов.

"В Постановлении Правительства России № 1300 есть список из видов объектов, которые могут размещаться на муниципальных землях без предоставления участков и без права ограниченного пользования чужим имуществом. В этом перечне уже есть водопроводы всех видов, линии электропередачи, пожарные водоемы, ворота и шлагбаумы на придомовых территориях, сезонные аттракционы, палатки и лотки, детские площадки и зоны для дрессировки собак и много другое. Сейчас мы пытаемся на федеральном уровне внести в этот список и автомобильные стоянки, чтобы узаконить деятельность и получать налоги в бюджет муниципалитетов за пользование земельными участками. А сейчас получается практически незаконная деятельность, от которой города не получают никаких поступлений в казну", — отметил Александр Милеев.

Организация автомобильной стоянки не предполагает строительства капитальных объектов — это ограждения, шлагбаум и помещение для охранника. Земельные участки, которые больше всего подходят под парковки чаще всего являются частью территорий улично-дорожной сети, а значит их нельзя поставить на кадастровый учет, а соответственно — передать в аренду.

Фото: freepik.com

"Автомобильные стоянки в современных городах — необходимость. Парковочных мест во дворах многоквартирных домов крайне мало, люди дерутся за право поставить машину возле подъезда. Поэтому отдельные паркинги, безусловно, нужны. Но мы столкнулись с тем, что предприниматели и муниципалитет не могут грамотно и в рамках закона оформить разрешение на передачу участков. Именно поэтому мы составили обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о включении категории автомобильных стоянок в перечень видов объектов, которые могут осуществлять свою деятельность без предоставления муниципальной земли. Надеюсь, наша инициатива найдет поддержку в правительстве. Уверен, самарскому депутатскому корпусу скажут спасибо и в других регионах страны", — подчеркнул вице-спикер губернской Думы Александр Милеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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