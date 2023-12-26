Проблемные долевки в 136-м квартале Самары достроит "Поско"

В Самаре определили застройщика, который завершит возведение проблемных домов, расположенных в 136-м квартале: на ул. Ленинской, 285 - 299. Строительство передадут без торгов компании "Специализированный застройщик "ПОСКО". Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте областного правительства и подписанного и.о. губернатора Юрием Рожиным.

СЗ "ПОСКО" должен до 31 мая 2027 года завершить реализацию инвестпроекта. В частности, речь идет о земельных участках площадью 9, 24, 46, 107, 265, 420, 540 и 944 кв. метра. В этот же срок должно произойти удовлетворение прав обязанностей членов долевого строительства.

В 2003 году участки в 136-м квартале выделили под возведение ЖК для сотрудников РКЦ "Прогресс", однако за 20 лет часть секций так и не достроили. Первоначально застройщиком выступал сам завод "Прогресс". Спустя несколько лет подрядчиком выступило ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но в 2009 году обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество. В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Компания будущие квартиры продавала, но объект тоже не достроила. Появились новые обманутые дольщики.

В феврале 2022 года минстрой Самарской области проводил конкурс по отбору инвестора, который завершит строительство проблемного ЖК. На достройку претендовали ООО "Специализированный застройщик ПОСКО" и ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" ("АБЩЗ"). Заявку второй компании отклонили.