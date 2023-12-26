16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проблемные долевки в 136-м квартале Самары достроит "Поско" Самарцы выступили против малоэтажного строительства в Кировском районе Пять культовых квартир в самом высоком доме Самары: показываем планировки и рассказываем, как приобрести ликвидную недвижимость Очередной проект реставрации больницы Общества Красного Креста в Самаре оценили в 40 млн рублей Олег Вахрамов оспорил два отказа мэрии Самары в точечной застройке

Строительство Строительство и недвижимость

Проблемные долевки в 136-м квартале Самары достроит "Поско"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре определили застройщика, который завершит возведение проблемных домов, расположенных в 136-м квартале: на ул. Ленинской, 285 - 299. Строительство передадут без торгов компании "Специализированный застройщик "ПОСКО". Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте областного правительства и подписанного и.о. губернатора Юрием Рожиным.

СЗ "ПОСКО" должен до 31 мая 2027 года завершить реализацию инвестпроекта. В частности, речь идет о земельных участках площадью 9, 24, 46, 107, 265, 420, 540 и 944 кв. метра. В этот же срок должно произойти удовлетворение прав обязанностей членов долевого строительства.

В 2003 году участки в 136-м квартале выделили под возведение ЖК для сотрудников РКЦ "Прогресс", однако за 20 лет часть секций так и не достроили. Первоначально застройщиком выступал сам завод "Прогресс". Спустя несколько лет подрядчиком выступило ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но в 2009 году обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество. В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Компания будущие квартиры продавала, но объект тоже не достроила. Появились новые обманутые дольщики.

В феврале 2022 года   минстрой Самарской области проводил конкурс по отбору инвестора, который завершит строительство проблемного ЖК. На достройку претендовали ООО "Специализированный застройщик ПОСКО" и ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" ("АБЩЗ"). Заявку второй компании отклонили.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31