Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручил награды победителям акции "Старший по дому — надежный партнер". Председатели советов многоквартирных домов, доказавшие свою эффективность, получили полезный инвентарь для содержания придомовой территории.

Напомним, что в этом году в Самарской области акция прошла во второй раз. В ней могли принять участие председатели советов многоквартирных домов, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Эксперты энергокомпании оценивали своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также наличие приборов учета и активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами.

В рамках акции председателям советов многоквартирных домов предоставлялась возможность доказать свою эффективность, для чего давался тестовый период с фиксированием главных показателей. В результате победители определялись в пяти номинациях: "Платежная дисциплина", "Народный контроль", "Технологии для экологии", "В ногу со временем" и "Лучший старший по дому" (совокупная оценка всех параметров).

"Для нас данная акция — это возможность поддержать самых грамотных и ответственных управдомов, а также популяризировать наилучшие практики в работе с жильцами МКД. Я поздравляю победителей и приглашаю председателей советов многоквартирных домов региона к участию в будущей нашей акции", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.

"С 2013 года я являюсь старшей по дому № 21 по ул. Скляренко и стараюсь оперативно решать все вопросы. Знаю, кто где живет, ежемесячно напоминаю всем жильцам о своевременности оплаты энергоресурсов, а также внимательно отслеживаю все возникающие проблемы. В частности, сейчас наша задача отремонтировать лифт. Подарок энергетиков пригодится для полива двух газонов, на которых жильцы высаживают цветы", — поделилась победительница в номинации "Лучший старший по дому" Нина Автаева.

За акциями компании можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.