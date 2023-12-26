Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручил награды победителям акции "Старший по дому — надежный партнер". Председатели советов многоквартирных домов, доказавшие свою эффективность, получили полезный инвентарь для содержания придомовой территории.
Напомним, что в этом году в Самарской области акция прошла во второй раз. В ней могли принять участие председатели советов многоквартирных домов, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Эксперты энергокомпании оценивали своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также наличие приборов учета и активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами.
В рамках акции председателям советов многоквартирных домов предоставлялась возможность доказать свою эффективность, для чего давался тестовый период с фиксированием главных показателей. В результате победители определялись в пяти номинациях: "Платежная дисциплина", "Народный контроль", "Технологии для экологии", "В ногу со временем" и "Лучший старший по дому" (совокупная оценка всех параметров).
"Для нас данная акция — это возможность поддержать самых грамотных и ответственных управдомов, а также популяризировать наилучшие практики в работе с жильцами МКД. Я поздравляю победителей и приглашаю председателей советов многоквартирных домов региона к участию в будущей нашей акции", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.
"С 2013 года я являюсь старшей по дому № 21 по ул. Скляренко и стараюсь оперативно решать все вопросы. Знаю, кто где живет, ежемесячно напоминаю всем жильцам о своевременности оплаты энергоресурсов, а также внимательно отслеживаю все возникающие проблемы. В частности, сейчас наша задача отремонтировать лифт. Подарок энергетиков пригодится для полива двух газонов, на которых жильцы высаживают цветы", — поделилась победительница в номинации "Лучший старший по дому" Нина Автаева.
За акциями компании можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!