16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома по пр. Кирова, 166 Стало известно, как изменятся в Самаре тарифы на холодную воду с 1 июля 2024 года С 1 января 2024 года в Самарской области вырастут тарифы на капремонт "Что для людей?": как прокуратура добивается через суд строительства школ и детсадов в Самаре На набережной Самары начали заливать каток

ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" наградил победителей акции "Старший по дому — надежный партнер" в Самарской области

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручил награды победителям акции "Старший по дому — надежный партнер". Председатели советов многоквартирных домов, доказавшие свою эффективность, получили полезный инвентарь для содержания придомовой территории.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, что в этом году в Самарской области акция прошла во второй раз. В ней могли принять участие председатели советов многоквартирных домов, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Эксперты энергокомпании оценивали своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также наличие приборов учета и активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами.

В рамках акции председателям советов многоквартирных домов предоставлялась возможность доказать свою эффективность, для чего давался тестовый период с фиксированием главных показателей. В результате победители определялись в пяти номинациях: "Платежная дисциплина", "Народный контроль", "Технологии для экологии", "В ногу со временем" и "Лучший старший по дому" (совокупная оценка всех параметров).

"Для нас данная акция — это возможность поддержать самых грамотных и ответственных управдомов, а также популяризировать наилучшие практики в работе с жильцами МКД. Я поздравляю победителей и приглашаю председателей советов многоквартирных домов региона к участию в будущей нашей акции", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.

"С 2013 года я являюсь старшей по дому № 21 по ул. Скляренко и стараюсь оперативно решать все вопросы. Знаю, кто где живет, ежемесячно напоминаю всем жильцам о своевременности оплаты энергоресурсов, а также внимательно отслеживаю все возникающие проблемы. В частности, сейчас наша задача отремонтировать лифт. Подарок энергетиков пригодится для полива двух газонов, на которых жильцы высаживают цветы", — поделилась победительница в номинации "Лучший старший по дому" Нина Автаева.

За акциями компании можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31