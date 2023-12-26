У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" осталось 5 дней для участия в новогодней акции

До 31 декабря 2023 года клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в акции "В Новый год — без долгов!". Победители новогоднего розыгрыша призов будут определены в январе следующего года.
Напомним, что акция "В Новый год — без долгов!" проводится в Самарской области девятый год подряд. Для участия в ней жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые являются клиентами "ЭнергосбыТ Плюс", необходимо до конца года оплатить текущие начисления и долги при их наличии, а также внести рекомендованный платеж за декабрь. До 24 января 2024 года "ЭнергосбыТ Плюс" определит с помощью генератора случайных чисел победителей среди клиентов, выполнивших условия. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, компания спишет пени, если они не были взысканы по решению суда.
"У каждого из клиентов энергокомпании есть возможность встретить Новый год, полностью решив вопрос с оплатой коммунальных платежей за уходящий год. Вместе с тем горожане, по тем или иным причинам не успевшие оплатить все счета от энергетиков, могут выгодно погасить задолженность и списать пени. Мы, в свою очередь, определим ряд счастливчиков, которые получат приятный бонус от энергетиков", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!