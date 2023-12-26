Военнослужащие ЦВО организовали поздравление 97-летнего ветерана из зоны проведения СВО

Военнослужащие Центрального военного округа накануне Дня войсковой противовоздушной обороны из зоны проведения специальной военной операции поздравили с наступающим праздником 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Самарской области.

Представители соединения спецназа ЦВО продемонстрировали Рафхату Рахимжановичу видеообращение с поздравительным адресом от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

Под окнами ветерана духовой оркестр соединения исполнил мелодии военных лет. Также к поздравлениям присоединились представители ветеранских организаций.

Рафхат Рахимжанович Абдулов родился 27 ноября 1926 года в селе Новоилецк Соль-Илецкого района Оренбургской области. В 1943 году в возрасте 16 лет он пошел на фронт, где его зачислили в 365-й стрелковый полк, дислоцируемый близ села Нижняя Павловка. Через три месяца переподготовки Рафхат Рахимжанович оказался в рядах наступающих воинских частей между Варшавой и Люблином. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Там за проявленную отвагу был награжден медалью "За освобождение Варшавы". Далее его определили в автоматную роту особого назначения, которая была переброшена на ликвидацию немецких десантников в тылу советских войск.

17 января 1945 года артиллерийский полк, в котором служил Рафхат Абдулов, пошел в наступление на Берлинском направлении. Бойцы пощады врагу не давали. Далее он находился в составе полка автоматчиков, перед которыми стояла задача по обороне переправы через Вислу, где советские солдаты переправлялись днем и ночью. Эту переправу немцы всячески старались уничтожить, но советские солдаты знали свое дело и понтонный мост сохранили. Здесь, на боевом посту, и встретил свою Победу боец Абдулов.