"Опасный оливье": коммунальщики напомнили, как правильно утилизировать недоеденные салаты

Специалисты "РКС-Самара" напомнили жителям, какие правила надо соблюдать, чтобы не испортить праздник ни себе, ни соседям. Главное правило: недоеденные продукты и прочие атрибуты праздника ни в коем случае нельзя выбрасывать в канализацию.

Каждый год 31 декабря специалисты цеха эксплуатации канализации "РКС-Самара" буквально находятся на низком старте. Ведь уже в первых числах нового года резко вырастает число аварий на сетях водоотведения. Засоры в трубах образуются по всему городу, а всё потому, что жители начинают избавляться от испорченных салатов и прочих продуктов - и смывают это всё в унитаз.

И каждый год специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит нигде, стоки начинают идти верхом, текут по улице, источая ужасный запах. "Ну разве это праздник?", - задаются вопросом коммунальщики.

Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор.

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

1. Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.

2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнитель для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

10. Окурки, спички.

Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!