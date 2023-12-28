"Опасный оливье": коммунальщики напомнили, как правильно утилизировать недоеденные салаты

Специалисты "РКС-Самара" напомнили жителям, какие правила надо соблюдать, чтобы не испортить праздник ни себе, ни соседям. Главное правило: недоеденные продукты и прочие атрибуты праздника ни в коем случае нельзя выбрасывать в канализацию.
Каждый год 31 декабря специалисты цеха эксплуатации канализации "РКС-Самара" буквально находятся на низком старте. Ведь уже в первых числах нового года резко вырастает число аварий на сетях водоотведения. Засоры в трубах образуются по всему городу, а всё потому, что жители начинают избавляться от испорченных салатов и прочих продуктов - и смывают это всё в унитаз.
И каждый год специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит нигде, стоки начинают идти верхом, текут по улице, источая ужасный запах. "Ну разве это праздник?", - задаются вопросом коммунальщики.
Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор.
Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:
1. Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.
2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
4. Бытовой и строительный мусор.
5. Средства контрацепции.
6. Ватные палочки.
7. Наполнитель для кошачьих лотков.
8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.
10. Окурки, спички.
Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!