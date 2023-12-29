Куда пойти на новогодние праздники в Самаре: три главных выставки

Новогодние праздники — лучший повод для того, чтобы сделать главное — сходить в музей. Тем более что в самарских музеях сейчас проходят супервыставки. Сразу несколько институций привлекают зрителей громкими именами из мира искусства, а кто-то даже заявляет новые тренды в поиске самарской идентичности.

"Голубая роза" в Музее модерна

Выставка "Голубая роза" (0+), которая понравится всем. Тут ни у кого нет шансов скрыться от самого романтического художественного периода в истории русского искусства.

"Голубая роза" — название художественного объединения, появившегося в России в начале ХХ века. Художники вдохновлялись образом голубого цветка, который в эпоху романтизма символизировал недостижимость идеала и хрупкость красоты. К этому периоду уже были известны имена мрачного романтика Михаила Врубеля и мастера прозрачных мистических образов Виктора Борисова-Мусатова, которые как раз станут идеалами для молодых саратовских художников — Павла Кузнецова, Петра Уткина и Александра Матвеева. Вскоре под покровительством мецената и самого экстравагантного светского персонажа своего времени Николая Рябушинского они объединят творческие силы с представителями московской артистической жизни, и откроется яркая страница в истории русского искусства с заголовком "Символизм". "Голубая роза" станет заглавной буквой среди серии выставочных проектов Рябушинского, позволивших составить серьезную конкуренцию столичной петербургской светской жизни. К "Голубой розе" причисляют имена Сергея Судейкина, Николая и Василия Милиоти, даже великие Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, хотя официально они и не входили в этот клуб интересов, но выставлялись вместе с "голуборозовцами". Об истории объединения можно рассказывать много, поэтому на выставке лучше гулять с экскурсоводом. Каждый художник достоин отдельного рассказа, в каждой истории встретится дымка мистицизма, романтическая завязка и жесткая рука фатума.

Выставка "Голубая роза" в Музее модерна представлена сразу в нескольких залах и разделена на четыре части: Переживания, Театрализация, Грезы и Вдохновители.

Главной звездой, конечно, станет этюд головы к знаменитой картине "Демон" Михаила Врубеля в зале, посвященном учителям "голуборозовцев". Рядом с самой притягательной и завораживающей картиной — эскиз "Неаполитанский занавес" того же художника. Не менее ценный экспонат для зрителей, привыкших к Врубелю исключительно как к автору мистических и сказочных масштабных полотен. В этом же зале стоит обратить внимание на предметы декоративно-прикладного искусства. Например, на фарфоровую статуэтку "Похищение Европы" Валентина Серова.

В зале "Переживания" можно отметить разноплановость художников, их поиск собственного стиля. Здесь нельзя пройти мимо картины "Натюрморт с черепом" Николая Рябушинского. К сожалению, от творческих экспериментов мецената практически ничего не осталось, а тут можно увидеть, возможно, самую знаменитую его работу. Поклонники искусства XX века будут рады встретить имена Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.

В зале "Театрализации" встречаются работы Николая Сапунова, Николая Феофилактова, Артура Фонвизина и рассказ про важность театра в жизни сообщества "голуборозовцев", которых часто привлекали к работе над спектаклями, где они могли полностью погрузиться в любимую тему мистификации и иллюзорности жизни. Под зал "Грезы" организаторы выставки отдали самое большое пространство. На голубой стене экспонируются призрачные, воздушные, легкие и мечтательные картины Павла Кузнецова, Петра Уткина, Анатолия Арапова и других.

Экспозиция выставки "Голубой розы" собрана на основе коллекции Валерия Дудакова, который приехал в Самару лично открывать вернисаж.

Увидеть выставку можно будет по 24 марта.

"Хлебная лихорадка" в Музее им. Алабина

"Хлебная лихорадка" (12+) — серьезная работа, призванная определить еще одну цифру кода самарской самоидентификации, помимо набережной, жигулевского пивзавода, города-курорта, "заволги". Здесь решили взять историческую тему — докопаться до корней и вспомнить, что Самара стала Самарой благодаря зерновой индустрии. Именно дельцы, зарабатывающие большие деньги на зерне, поднимали Самару до статуса важного города на карте России. От развития города и голода в Поволжье до судьбы самарского элеватора, за который сейчас бьются градозащитники — все здесь.

Помимо социальной и культурологической значимости выставки есть еще важная причина, чтобы ее посетить — выставочное пространство с идеальным дизайном. Надо сразу сказать, что "Хлебная лихорадка" сделана не для праздного мимоходного взора случайного зрителя, а для посетителя, готового погрузиться в тему, для людей, которые могут остановиться и прочитать историческую справку, для тех, кому будет интересно разглядывать архивные фотографии. Каждый, кто готов серьезно поговорить на тему "Хлебной лихорадки", воспримет эту выставку как большой подарок. Трудно переоценить объем работы с архивами и историей, сделанный работниками музея. С таким вниманием и бережностью представлен каждый экспонат, что представление о теме становится более объемным. Нет, это не скучное мемориальное кладбище предметов эпохи, это сложный лабиринт из историй, фотографий, архивных документов, бытовых экспонатов.

В конце января в рамках проекта выйдет документальный фильм "Край хлеба", который можно будет посмотреть в специальном зале в музее им. Алабина. Также "Хлебная лихорадка" это история про квесты, экскурсии и работу с сувенирами. Все это стало возможным благодаря победе в конкурсе "Креативный музей" благотворительной программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выставку нельзя пропускать, за долгое время в Самаре это самый серьезный разговор на тему идентичности с такой глубокой исторической проработкой.

Выставка будет работать по 19 мая.

"Выставка К. С. Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея" в Самарском художественном музее

Выставка (0+) уже идет с конца октября, и наверняка многие уже успели на нее сходить. Но этот проект — та история, когда сюда можно прийти и дважды, и трижды. В рамках Самары это "выставка-блокбастер". Масштабная экспозиция художника первой линии авангарда русского искусства. Чистый графический язык, иконоподобные образы, огненные и насыщенные цвета — без этих черт авангарда от Петрова-Водкина немыслима история русского искусства. На выставке как раз то, что любят многие самарские поклонники искусства — шедевры, которые не нужно понимать, анализировать, видеть, их нужно просто узнавать — они из учебников истории, литературы младших классов. Сам процесс узнавания вызывает много положительных эмоций. Но для зрителя, который хочет действительно увидеть работы Петрова-Водкина, Художественный музей развернул большую просветительскую работу. Живые и онлайн-лекции, специальные экскурсии — все по-серьезному.

Исторический момент, так как трудно представить, когда в Самаре в таком объеме — 60 произведений — еще когда-нибудь будет экспонироваться великий Петров-Водкин.

Выставка работает по 28 января.