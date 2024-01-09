Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков перешел в "Локомотив"

Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков заключил трудовое соглашение с московским "Локомотивом", сообщает "Чемпионат".
Как сообщает издание, контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в "Крыльях" на правах аренды. "Самарцы получат 30–35 млн руб. за игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 млн руб.", — добавил источник "Чемпионата".
В нынешнем сезоне в составе "Крыльев Советов" Салтыков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?