Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков перешел в "Локомотив"

Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков заключил трудовое соглашение с московским "Локомотивом", сообщает "Чемпионат".

Как сообщает издание, контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в "Крыльях" на правах аренды. "Самарцы получат 30–35 млн руб. за игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 млн руб.", — добавил источник "Чемпионата".

В нынешнем сезоне в составе "Крыльев Советов" Салтыков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.