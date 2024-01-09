"ЭнергосбыТ Плюс" открыл офис обслуживания для физических лиц в Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис по обслуживанию клиентов по адресу: Тольятти, ул. Горького, 36. Здесь жители города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.

Данный офис пришел на смену прежнему центру обслуживания по адресу: Тольятти, ул. Мира, 76. В новом помещении для клиентов создано более комфортное и функциональное пространство: специалисты компании ведут прием сразу в пяти окнах.

Часы работы офиса на ул. Горького, 36: с 8:00 до 18:00 с понедельника по четверг; с 8:00 до 17:00 в пятницу; суббота и воскресенье — выходные дни.

"Жители региона могут оперативно в круглосуточном режиме решить свой вопрос с помощью электронных сервисов, что позволяет повысить качество обслуживания и сохранить время. Для тех клиентов, кому все же требуется личное общение с представителем компании, создана клиентская сеть, охватывающая все города присутствия компании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Напомним, что всего на территории региона работает 10 офисов компании: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, шесть в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.