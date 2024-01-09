"ЭнергосбыТ Плюс" открыл офис обслуживания для физических лиц в Тольятти

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис по обслуживанию клиентов по адресу: Тольятти, ул. Горького, 36. Здесь жители города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.
Данный офис пришел на смену прежнему центру обслуживания по адресу: Тольятти, ул. Мира, 76. В новом помещении для клиентов создано более комфортное и функциональное пространство: специалисты компании ведут прием сразу в пяти окнах.
Часы работы офиса на ул. Горького, 36: с 8:00 до 18:00 с понедельника по четверг; с 8:00 до 17:00 в пятницу; суббота и воскресенье — выходные дни.
"Жители региона могут оперативно в круглосуточном режиме решить свой вопрос с помощью электронных сервисов, что позволяет повысить качество обслуживания и сохранить время. Для тех клиентов, кому все же требуется личное общение с представителем компании, создана клиентская сеть, охватывающая все города присутствия компании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Напомним, что всего на территории региона работает 10 офисов компании: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, шесть в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!