В Самарской области два человека пострадали в ДТП с грузовиком-автоцистерной

Во вторник, 9 января, на 154-ом километре трассы А-300 "Самара-Большая Черниговка" произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что участником аварии стал 39-летний водитель грузового автомобиля Foton Auman, ехавший в 15:35 в составе с автоцистерной со стороны с. Большая Черниговка в направлении п. Восточный.
По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 63-летнего водителя, ехавшего в сторону Большой Черниговки.
С места ДТП госпитализированы водитель и и 60-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля.
Как отметили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, один из пострадавших был спасен работавшими на месте происшествия пожарными-спасателями ПСЧ-133 посредством деблокирования.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!