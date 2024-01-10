В Самарской области два человека пострадали в ДТП с грузовиком-автоцистерной

Во вторник, 9 января, на 154-ом километре трассы А-300 "Самара-Большая Черниговка" произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что участником аварии стал 39-летний водитель грузового автомобиля Foton Auman, ехавший в 15:35 в составе с автоцистерной со стороны с. Большая Черниговка в направлении п. Восточный.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 63-летнего водителя, ехавшего в сторону Большой Черниговки.

С места ДТП госпитализированы водитель и и 60-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля.

Как отметили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, один из пострадавших был спасен работавшими на месте происшествия пожарными-спасателями ПСЧ-133 посредством деблокирования.