В музее-галерее "Заварка" проанонсировали экскурсии января

В январе 2024 года в музее-галерее "Заварка" пройдет несколько экскурсий, рассчитанных на взрослых и детей (6+).

В пятницу, 12 января, в 18.00 пройдет экскурсия при свечах по дому Маштакова (12+). Вместе с заведующей "Заваркой" Екатериной Елисеевой и старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым гости познакомятся с одним из самых красивых деревянных домов Самары, увидят его вечерние залы, узнают интересные факты об истории дома и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В субботу, 20 января, в 16:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию со свечами по дому Маштакова (6+). Маленькие посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое доходный дом и кто в нем раньше жил. Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В субботу, 27 января, в 11:00 в "Заварке" состоится специализированная детская экскурсия (6+) по выставке "Человек и дерево". Ее проведет старший научный сотрудник Арина Гусарова. Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Напомним, что выставка "Человек и дерево" (12+) работает в Музее-галерее "Заварка" до 1 марта. Это персональный проект мастера деревянной скульптуры Сергея Ключникова. С 2009 года он оживляет засохшие деревья в парках и скверах Самары и превращает их в скульптуры. На выставке собраны работы художника разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ.

"На все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте", - сообщают организаторы.