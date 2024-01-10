Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с "Крыльями Советов". Новое соглашения капитана нашей команды рассчитано до конца сезона 2025/26.

Солдатенков перешел в "Крылья" в августе 2020 года. За это время он сыграл 121 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Александр — игрок сборной России. В национальной команде он провел 4 игры и забил 1 гол.

"Александр — наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России — это важная и правильная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за "Крылья", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.